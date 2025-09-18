Brandul hotelier britanic The Hoxton intră în România, printr-un proiect ce vizează 3 clădiri istorice de pe strada Academiei din centrul Bucureștiului

Trei clădiri istorice situate pe strada Academiei din centrul Bucureștiului urmează să fie transformate în hotel, sub brandul britanic The Hoxton, care intră astfel în România, a anunțat, joi, dezvoltatorul imobiliar One United Properties, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

One United Properties a semnat un memorandum de înțelegere cu compania britanică Ennismore, fondată de antreprenorul englez de origine indiană Sharan Pasricha, care deține brandul hotelier The Hoxton.

The Hoxton București va fi situat în imediata apropiere a Facultății de Arhitectură. Hotelul va fi construit pe locul a trei clădiri istorice situate la numerele 19, 21 și 23 de pe strada Academiei, care sunt, în prezent, în curs de restaurare de către One United Properties.

Amplasamentul se întinde pe aproximativ 1.300 mp, cu o suprafață construită brută planificată de 7.100 mp.

„Suntem bucuroși să colaborăm cu Ennismore pentru a aduce The Hoxton la București. Acest demers subliniază angajamentul nostru de a lansa concepte de lifestyle internaționale în România, îmbunătățind în același timp structura arhitecturală și culturală a orașului. Prezența unui brand atât de dinamic și respectat precum The Hoxton se aliniază viziunii noastre pe termen lung de a transforma Bucureștiul într-o capitală europeană vibrantă – deschisă, incluzivă și din ce în ce mai atractivă atât pentru turiști, cât și pentru investitori. Această dezvoltare reafirmă, de asemenea, rolul nostru în revitalizarea clădirilor cu istorie și readucerea lor în ritmul modern al orașului”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Acest hotel este conceput pentru a găzdui un „număr semnificativ” de oaspeți, oferind o varietate de apartamente și de camere standard, un mix atent selectat de restaurante și baruri, spații flexibile pentru întâlniri și evenimente, mai spune One.

În urma memorandumului de înțelegere, acordul de administrare hotelieră (HMA) va fi semnat în decurs de 30 de zile.

„Sosirea The Hoxton în București reprezintă mai mult decât simpla deschidere a unui hotel, este o declarație puternică a angajamentului nostru de a redefini ospitalitatea în România. Împreună cu Ennismore, aducem unul dintre cele mai emblematice branduri de lifestyle din lume în Europa de Est, dând în același timp un suflu nou clădirilor vechi din inima orașului. Acest proiect face parte din obiectivul nostru de a crea destinații vibrante, unde designul internațional și cultura locală se întâlnesc, în deplină conformitate cu viziunea noastră pentru 2030”, a declarat Riad Abi Haidar, CEO Hospitality, One United Properties.

Acesta este al doilea brand internațional important din domeniul ospitalității introdus în România de One United Properties împreună cu Ennismore, după anunțarea Mondrian București, un concept hotelier îndrăzneț, inspirat de arta locală. Situat pe strada Georges Clemenceau, la doar câțiva pași de Ateneul Român, Mondrian va aduce o combinație aparte de inspirație autohtonă și design contemporan, chiar în inima Capitalei.