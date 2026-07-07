Bonul fiscal, ultima hârtie din portofel. Cum începe drumul spre telefonul clienților

Telefonul știe deja unde ai cumpărat și cât ai plătit. Mai lipsește un singur lucru: să știe și ce ai cumpărat.

Aici începe povestea ultimei bucăți de hârtie care a rămas în portofelul românilor.

Ministerul Finanțelor modernizează sistemul caselor de marcat și deschide drumul către bonul fiscal digital. În paralel, Parlamentul discută următorul pas, iar companiile dezvoltă deja soluții pentru etapa pe care legislația încă o conturează: cum ajunge dovada cumpărăturii în telefonul clientului.

Pentru contextul proiectului, vezi și analiza publicată de StartupCafe.

Bonul fiscal dispare?

Nu. Cel puțin nu în sensul în care au înțeles mulți români.

Bonul fiscal continuă să existe, iar obligația de emitere rămâne. Ceea ce se schimbă este faptul că, în anumite situații, acesta nu va mai trebui tipărit automat pe hârtie.

Atunci ce schimbă proiectul Ministerului Finanțelor?

Proiectul modernizează infrastructura fiscală. Introduce codul QR, identificatori unici și actualizează modul în care informațiile sunt transmise către sistemele ANAF.

În cazul plăților efectuate integral cu cardul, bonul fiscal va putea fi emis în format electronic și oferit clientului, fără ca tipărirea automată să mai fie obligatorie în toate situațiile.

Documentele oficiale pot fi consultate pe pagina Ministerului Finanțelor: Ministerul Finanțelor - proiectul privind bonul fiscal digital.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că obiectivul este transformarea bonului fiscal „dintr-un simplu document tipărit într-un instrument digital”, introducerea codului QR și a identificatorilor unici fiind parte a modernizării infrastructurii fiscale.

Dacă plătesc cu cardul, unde îmi găsesc bonul?

Aici apare întrebarea care interesează atât consumatorii, cât și comercianții. Extrasul bancar îți arată unde ai plătit și cât ai plătit. Dar nu îți spune ce ai cumpărat.

Dacă peste doi ani ai nevoie de garanție pentru un produs sau trebuie să faci un retur, informația se află pe bonul fiscal. Proiectul Ministerului Finanțelor stabilește cum circulă bonul în infrastructura fiscală a statului. Nu stabilește însă un mecanism unic prin care acesta ajunge în telefonul clientului.

Va exista o aplicație? Va fi transmis prin e-mail? Prin scanarea codului QR? Sau fiecare comerciant va putea utiliza propriile soluții?

Aceste detalii urmează să fie clarificate în etapele următoare ale implementării.

Parlamentul discută deja următorul pas

În paralel cu proiectul Ministerului Finanțelor există și o inițiativă legislativă privind introducerea caselor de marcat virtuale. Aceasta merge mai departe și propune posibilitatea transmiterii bonului fiscal către client prin cod QR, aplicație mobilă, e-mail sau alte mijloace digitale.

Proiectul poate fi urmărit pe pagina Senatului dedicată inițiativei legislative L30/2026, iar ulterior pe fișa PL-x 303/2026 din Camera Deputaților.

Inițiativa nu este însă adoptată.

În Senat, Comisia pentru buget și Comisia economică au întocmit un raport comun de respingere, iar proiectul își continuă parcursul legislativ în Camera Deputaților, care este forul decizional.

Din documentele parlamentare rezultă că direcția digitalizării este păstrată.

În schimb, arhitectura tehnică a acestei ultime etape - traseul dintre casa de marcat și telefonul clientului - este încă în curs de definire, de reglementare.

ANAF a făcut deja un pas către consumatori

Între timp, ANAF și Ministerul Finanțelor au lansat aplicația iBon, prin care utilizatorii pot verifica dacă un bon fiscal a fost emis corect și pot transmite sesizări către administrația fiscală. Aplicația este destinată verificării autenticității bonurilor și relației cu Fiscul, nu administrării unui portofoliu digital de bonuri pentru garanții sau retururi.

Potrivit autorităților, scopul este simplificarea verificării bonurilor și creșterea conformării fiscale voluntare.

Instrucțiunile oficiale de utilizare sunt disponibile în ghidul publicat de ANAF.

Ce spune piața

Velin Ganev, CEO Danubius Exim, spune că una dintre cele mai frecvente confuzii este între emiterea bonului fiscal și tipărirea acestuia.

„Se face frecvent o confuzie între emiterea bonului fiscal și tipărirea acestuia. Emiterea înseamnă înregistrarea vânzării în aparatul fiscal și generarea bonului fiscal conform legislației. Tipărirea reprezintă doar materializarea acestuia pe hârtie.”

Danubius a lansat o soluție digitală, dar compania nu creează „un nou bon fiscal” și nici nu înlocuiește documentul emis de casa de marcat, explică Ganev.

Concret: softul Danubius preia bonul fiscal electronic deja generat de aparatul fiscal și îi adaugă un sigiliu electronic calificat, arhivare electronică și mecanisme suplimentare de verificare și trasabilitate, astfel încât documentul să poată fi utilizat în format digital cu același nivel de încredere.

Practic, este varianta digitală a bonului tipărit, extrasă direct din casa de marcat și certificată de acest soft. O poți folosi la fel ca pe bonul tipărit, diferența e că nu mai umbli cu hârtii la tine.

Ce urmează?

Astăzi, statul construiește infrastructura prin care bonul fiscal circulă în sistemul fiscal. Parlamentul discută regulile următoarei etape, cea în care documentul va putea ajunge și la client în format digital.

Între timp, companiile dezvoltă soluții care încearcă să rezolve această ultimă etapă.

Momentul în care bonul fiscal va dispărea cu adevărat nu va fi cel în care nu va mai fi tipărit. Ci va fi acel moment în care orice client va putea deschide telefonul, va găsi în câteva secunde bonul unei cumpărături făcute cu luni sau ani în urmă și îl va putea folosi la fel de simplu precum folosește astăzi bonul pe hârtie.