Blocaj ANAF 2026: Un contribuabil „are conturile blocate de trei zile pentru taxe și impozite plătite la termen, dar nealocate în sistem” – reclamă un expert contabil din București

Un apreciat consultant fiscal din București, Horațiu Hagiu, care se ocupă de contabilitatea unor firme antreprenoriale mature, reclamă blocajele cu care se confruntă, în această perioadă, contribuabilii din toată România, din cauza faptului că „serverele ANAF nu funcționează”.

Pe StartupCafe, am atras atenția asupra problemelor pe care le întâmpină firmele și persoanele fizice în accesarea site-ului ANAF, care funcționează cu intermitențe.

„O zi obișnuită sau mai puțin obișnuită, în care serverele ANAF nu funcționează, reflectă un sistem corupt și o lipsă de respect față de cei care susțin bugetul țării”, a scris, pe LinkedIn, Horațiu Hagiu, patronul firmei de consultanță fiscală și contabilitate Kontas.

El a enumerat câteva cazuri pe care le-a întâlnit acum, în practică:

„Un contribuabil, care trebuie să depună documente pentru o licitație azi, a așteptat fără succes o săptămână pentru eliberarea certificatului fiscal, riscând pierderi de milioane de euro. În același timp, statul datorează contribuabilului bani de peste șase luni, iar acesta se împrumută pentru a plăti taxele.

Alt contribuabil are conturile blocate de trei zile pentru taxe și impozite plătite la termen, dar nealocate în sistem, și stă de dimineață, de la 8, la porțile închise ale Sectorului 1.

Un altul a primit recent impuneri din oficiu din cauza "erorilor tehnice", probleme care nu pot fi rezolvate deoarece ANAF-ul nu merge”.

Horațiu Hagiu atrage atenția că sistemele electrice ale Fiscului pun probleme în cazul a zeci de mii de documente care țin de contabilitatea unor firme din România.

„Aceste exemple nu sunt izolate; zeci de mii de documente, certificate, popriri, contestații și decizii, toate cu termene limită azi, intră, de luni, într-un proces kafkian de nerezolvare. Problema nu ține doar de software, ci și de oameni, de la portar la ministru. Însă nimeni nu pare să-i reformeze”, concluzionează contabilul.

Probleme cu site-ul ANAF, toată săptămâna, după lucrări de mentenanță la „infrastructura tehnică”

Pentru mulți antreprenori și contabili din România, ultimele zile au însemnat un exercițiu de răbdare: accesarea site-ului ANAF a devenit un fel de „sport digital de anduranță”, ținând cont că a tot funcționat cu intermitențe.

Aceste întreruperi le complică activitatea de zi cu zi, mai ales în apropierea termenelor limită, când fiecare oră de funcționare contează.

Pe grupul de Facebook „Tax Advisors”, comunitate profesională cu aproape 54.000 de membri formată în principal din contabili, consultanți fiscali și antreprenori, discuțiile din ultimele zile au vizat frecvent dificultățile de acces ale site-ului ANAF.

Unii utilizatori au descris episoade în care serviciile online au fost inaccesibile sau au funcționat cu erori, în timp ce alții au vorbit despre încercări repetate de conectare și despre așteptarea reluării funcționării site-ului.

„Ieri așa, azi așa... Nu poți scoate o fișă, nu poți pe ghișeul.ro să faci o plată. Așa ceva nu se mai poate”, a scris un utilizator. Alt membru a întrebat azi dacă platforma ANAF funcționează. Un alt utilizator i-a răspuns scurt: „Nu, de ieri seară îl vânez. E mort de tot”.

Toate aceste probleme sunt reclamate în condițiile în care Agenția Națională de Administrare Fiscală abia anunțase lucrări de mentenanță, în perioada 5–8 iunie 2026. asupra infrastructurii tehnice care susține sistemele informatice utilizate la nivelul Ministerului Finanțelor și al ANAF.