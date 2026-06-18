Accesarea site-ului ANAF, exercițiu de răbdare pentru antreprenori și contabili: „De ieri seară îl vânez. E mort de tot”

Pentru mulți antreprenori și contabili din România, ultimele zile au însemnat un exercițiu de răbdare: accesarea site-ului ANAF a devenit un fel de „sport digital de anduranță”, ținând cont că a tot funcționat cu intermitențe.

Aceste întreruperi le complică activitatea de zi cu zi, mai ales în apropierea termenelor limită, când fiecare oră de funcționare contează.

Pe grupul de Facebook „Tax Advisors”, comunitate profesională cu aproape 54.000 de membri formată în principal din contabili, consultanți fiscali și antreprenori, discuțiile din ultimele zile au vizat frecvent dificultățile de acces ale site-ului ANAF.

Unii utilizatori au descris episoade în care serviciile online au fost inaccesibile sau au funcționat cu erori, în timp ce alții au vorbit despre încercări repetate de conectare și despre așteptarea reluării funcționării platformei.

„Ieri așa, azi așa... Nu poți scoate o fișă, nu poți pe ghișeul.ro să faci o plată. Așa ceva nu se mai poate”, a scris un utilizator. Alt membru a întrebat azi dacă platforma ANAF funcționează. Un alt utilizator i-a răspuns scurt: „Nu, de ieri seară îl vânez. E mort de tot”.

Unii utilizatori au ales să trateze situația cu umor. „Da, da, eu l-am prins! Acum e cu mine la un Aperol Spritz! Mai așteptați un pic, că e însetat și transpirat. Merge îndată înapoi”, a scris ironic un membru al grupului, făcând haz de necaz pe seama dificultăților de acces ale site-ului ANAF.

Alt membru a continuat în aceeași notă: „Eu am încercat să beau cafea cu el dimineața și m-a refuzat!”

Unii utilizatori spun că problemele nu sunt de câteva zile, ci se repetă de mai bine de o lună, cu perioade în care accesul devine dificil chiar și pentru operațiuni simple. În aceste condiții, spun ei, utilizarea sistemelor ANAF a ajuns să însemne uneori „stat la pândă” pentru a prinde o fereastră scurtă de funcționare, înainte ca serviciile să devină din nou indisponibile.

În plus, o nemulțumire frecventă este că termenele de raportare rămân neschimbate, chiar și în perioadele în care sistemele ANAF nu funcționează constant.

„Nici eu nu am reușit să intru nici ieri, nici azi. Mai mult, azi nu am reușit să încarc facturile primite din SPV și nici să trimit. Dar termenele rămân aceleași”, a scris cineva în grupul Tax Advisors.

Rămâne de văzut cum va evolua situația în perioada următoare. În practică, aceste întreruperi se resimt mai ales în perioadele de raportare, când activitatea depinde aproape integral de funcționarea platformelor.