Nervi și „ambuteiaj digital” în ultima zi de depunere a Declarației unice: „Să ne prelungiți de la sine termenele”

Data de 25 mai reprezintă, în mod tradițional, termenul final pentru depunerea mai multor declarații fiscale, inclusiv Declarația unică - Formular 212, ceea ce face ca platformele ANAF să fie intens solicitate în această zi și, drept urmare, să funcționeze cu dificultate. Luni dimineață au apărut deja primele nemulțumiri în rândul experților contabili legate de dificultăți de accesare a site-ului Fiscului, în plin val de depuneri.

Printre aceste voci se numără și expertul contabil Nicoleta Banciu, care a semnalat, într-o postare pe grupul de Facebook „e-Factura România”, că site-ul ANAF funcționează cu probleme.

„Când pui în același timp mai multe declarații cu același termen trebuie să fii conștient că la un moment dat vor fi foarte multe solicitări de depunere a declarațiilor, iar la noi se blochează site-ul ANAF”, a scris expertul contabil.

Pe 25 mai trebuie depuse aproape toate declarațiile lunare, inclusiv D100 pentru construcțiile speciale și Declarația unică 212 pentru persoanele fizice, în paralel cu bilanțurile și raportările SAF-T, a punctat Nicoleta Banciu.

Expertul contabil susține că, în astfel de situații, când sistemele ANAF nu funcționează corespunzător, ar fi necesară prelungirea termenelor de depunere

„Ok, nu funcționează? Să ne prelungiți de la sine termenele”, a transmis expertul contabil.

Aceasta a atras atenția că perioadele în care sistemul nu funcționează nu sunt mereu făcute publice și spune că astfel de informații i-ar ajuta pe contribuabili și contabili să evite stresul dinaintea termenelor finale.

„Nu vedem perioadele când nu funcționează că nu sunt publice, dar ar fi de ajutor doar ca să nu mai ne stresăm. [...] Nu este vina noastră. Toată luna a funcționat cu intermitențe, dar azi, în 25? Știu, nu mai lăsați pe ultima zi. Nu tot lăsăm pe ultima zi, dar se întâmplă uneori să facem totul în ultima zi, și care este problema? A, nu funcționează site-ul”, a scris Banciu în grupul e-Factura România.

Postarea a strâns peste 20 de comentarii, iar unul dintre membri a scris că numrul de termene fiscale suprapuse în aceeași zi este prea mare și că ar trebui reconfiguat calendarul depunerilor.

„Sunt prea multe termene pe 25 mai, trebuie să le mai mute. Să mute Declarația unică, să o facă și pe aia pe 25 iunie, să lase serverele libere pentru SAF-T-uri, care sunt de N ori mai multe acum în perioada asta. [...] ANA și iBon trebuiau acum [...]”, a scris acesta.

Un alt utilizator a precizat că a reușit să depună fără probleme declarațiile fiscale la ora 8 dimineața.

„Și, totuși, la 8 dimineața am depus fără probleme. Dacă toată lumea lasă lucrurile pe ultima sută de metri, normal, că azi e Black Friday”, a comentat acesta.

Amintim că luni, 25 mai, reprezintă, printre altele, termenul final pentru depunerea Declarației unice - Formular 212, pentru contribuabilii care au obținut venituri ca persoană fizică autorizată (PFA) sau din profesii liberale, activități independente, chirii, criptomonede și alte astfel de câștiguri pe cont propriu în 2025.

Vizionează pe YouTube tutorialul StartupCafe pentru completarea Declarației Unice 2026: