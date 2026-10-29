Black Friday 2026 la Dedeman: reduceri de până la 45% la mii de produse. Când începe campania și ce oferte sunt anunțate

Dedeman, unul dintre cei mai mari retaileri de bricolaj din România, a anunțat că va organiza campania Black Friday 2026 în perioada 6-15 noiembrie. Compania pregătește reduceri de până la 45% la mii de produse pentru construcții, amenajări interioare, mobilă, electrocasnice și grădină. Ofertele vor fi disponibile atât online, cât și în toate cele 65 de magazine fizice din țară.

Campania va începe vineri, 6 noiembrie, dimineața devreme, și se va desfășura timp de zece zile, până duminică, 15 noiembrie 2026. Compania nu a comunicat deocamdată ora exactă de la care vor fi activate reducerile.

Produsele incluse în campanie vor putea fi cumpărate de pe site-ul dedeman.ro, din aplicația mobilă Dedeman și direct din magazine, în limita stocurilor disponibile.

Black Friday Dedeman 2026: ce produse vor avea cele mai mari reduceri

Potrivit informațiilor publicate de Dedeman pe pagina oficială a campaniei, cele mai mari reduceri vor ajunge la 45% pentru camerele de supraveghere, în timp ce scaunele vor beneficia de discounturi de până la 42%.

Reducerile de până la 40% vor viza mai multe categorii de produse pentru locuințe, printre care sculele electrice, saltelele, covoarele, chiuvetele de bucătărie și corpurile de iluminat.

Pentru mobilier, retailerul anunță reduceri de până la 30% la canapele și colțare, de până la 25% la paturi și de până la 20% la dormitoarele complete.

În categoria electrocasnicelor mari și mici, reducerile vor ajunge la 26%, același procent fiind anunțat și pentru parchetul laminat.

Reduceri și la materiale pentru construcții și amenajări

Campania Black Friday 2026 include și produse destinate renovării și amenajării locuințelor.

Astfel, Dedeman anunță reduceri de până la 30% pentru gresie și faianță, baterii de baie și sisteme de osmoză pentru filtrarea apei.

Cabinele de duș, panourile decorative SPC și riflajele vor avea reduceri de până la 25%, în timp ce șemineele electrice vor beneficia de discounturi de până la 23%.

În oferta anunțată pentru Black Friday intră și produse sezoniere, precum brazii artificiali, cu reduceri de până la 30%, dar și anvelopele, pentru care discounturile vor ajunge la 15%.

Procentele reprezintă reducerile maxime anunțate pentru categoriile respective și nu se aplică automat tuturor produselor din fiecare categorie.

Lista completă a articolelor participante și prețurile promoționale vor fi disponibile la lansarea campaniei, pe 6 noiembrie.

Cum pot fi consultate ofertele Black Friday înainte de 6 noiembrie

Dedeman le oferă clienților posibilitatea de a se abona la newsletterul companiei pentru a primi, înainte de începerea campaniei, o selecție a ofertelor pregătite pentru Black Friday.

Retailerul recomandă și crearea unui cont de client pe site sau în aplicația mobilă, unde pot fi salvate în avans adresa de livrare și datele de facturare.

Produsele dorite pot fi adăugate în secțiunea „Favorite”, urmând ca, după activarea promoțiilor, cumpărătorii să poată verifica prețurile reduse și disponibilitatea acestora.

Toate informațiile despre campanie și categoriile de produse cu reduceri sunt disponibile pe pagina oficială Black Friday Dedeman 2026.

Ofertele vor fi valabile în perioada 6-15 noiembrie 2026, în limita stocurilor disponibile.