Black Friday 2026: 7 din 10 români care se pregătesc de reduceri au folosit sau plănuiesc să folosească inteligență artificială (raport)

Aproape 9 din 10 consumatori români (88%) vor să facă achiziții în perioada reducerilor de la sfârșitul anului, față de 81% la nivel global, cel mai ridicat procent dintre cele zece piețe analizate, arată un studiu, care mai susține că 70% dintre consumatorii români care intenționează să profite de reduceri au folosit sau plănuiesc să folosească GenAI pentru cumpărături.

Consumatorii români manifestă cea mai mare intenție de cumpărare de Black Friday și în perioada celorlalte campanii de reduceri de la sfârșitul anului dintre cele zece piețe analizate într-un nou studiu realizat de Boston Consulting Group (BCG).

Potrivit rezultatelor, 88% dintre români intenționează să facă achiziții în perioada reducerilor de la sfârșitul anului, față de media globală de 81%. România înregistrează și cel mai mare scor net de recomandare (Net Promoter Score – NPS) pentru experiența de cumpărare de Black Friday din 2025, de +23, comparativ cu +12 la nivel global.

În același timp, 86% dintre respondenții români sunt îngrijorați de creșterea prețurilor la produsele de bază, iar 85% se așteaptă ca inflația să persiste pe termen lung. Ambele procente sunt cele mai ridicate dintre piețele analizate. În plus, 80% dintre români se tem de o recesiune economică prelungită.

„Românii intră în sezonul de Black Friday din acest an cu cea mai mare intenție de cumpărare dintre toate piețele analizate, deși îngrijorările legate de inflație și de creșterea prețurilor sunt mai puternice aici decât în oricare dintre celelalte țări. Mulți consumatori își planifică atent achizițiile în funcție de perioadele de reduceri. Aproape patru din cinci amână cumpărăturile pentru a beneficia de oferte, iar produsele esențiale reprezintă aproape două treimi din bugetele alocate. Un aspect încurajator este nivelul relativ bun de încredere în reducerile promovate. Pentru retaileri, provocarea este să păstreze această încredere prin transparența prețurilor de referință, reduceri reale, care pot fi verificate, și elemente care confirmă credibilitatea ofertelor, precum recenziile clienților și garanțiile de returnare a banilor. Acestea sunt aspectele care contează cel mai mult pentru consumatorii români”, a declarat György Lakatos-Török, Partner, BCG.

Românii care intenționează să profite de reducerile de la sfârșitul anului estimează că vor cheltui, în medie, 379 de dolari, cu aproximativ 7% mai puțin decât media globală de 408 dolari. Produsele cu prețuri mai mici și cele de bază sau de strictă necesitate reprezintă 62% din bugetele planificate, față de 57% la nivel global.

Produsele electronice, în topul preferințelor românilor

Produsele electronice ocupă primul loc pe listele de cumpărături ale românilor. Mai mult de jumătate dintre respondenți (53%) intenționează să cumpere produse din această categorie, cel mai mare procent dintre toate piețele analizate și semnificativ peste media globală de 42%. Pe locurile următoare se află articolele vestimentare (41%) și îmbrăcămintea pentru copii (28%).

Românii manifestă, de asemenea, o preferință mai mare pentru cumpărăturile personale: 40% intenționează să cumpere în principal pentru ei înșiși, față de 27% la nivel global. În schimb, 46% plănuiesc să cumpere cadouri, fie exclusiv, fie împreună cu produse pentru uz personal. Este cea mai mică pondere dintre piețele analizate, comparativ cu media globală de 63%.

România ocupă primul loc și în ceea ce privește utilizarea sau intenția de utilizare a inteligenței artificiale generative pentru cumpărături. Dintre consumatorii români care intenționează să facă achiziții în perioada reducerilor de la sfârșitul anului, 70% au folosit sau plănuiesc să folosească GenAI, față de 56% la nivel global. În rândul consumatorilor români din Generația Z, procentul ajunge la 83%.

Una dintre principalele utilizări ale GenAI în România este căutarea informațiilor despre caracteristicile tehnice ale produselor. Aceasta este menționată de 49% dintre consumatorii care au folosit sau intenționează să folosească tehnologia, cel mai ridicat procent dintre toate piețele incluse în studiu.

La nivel global, 86% dintre consumatorii care folosesc inteligența artificială pentru cumpărături o consideră utilă, iar 78% spun că utilizarea acestei tehnologii îi face mai predispuși să finalizeze o achiziție.

Încrederea consumatorilor, un factor esențial pentru succesul campaniilor de Black Friday

Deși intenția de cumpărare este ridicată, doar 51% dintre consumatorii români au încredere că prețurile afișate de Black Friday sunt într-adevăr mai mici decât cele obișnuite. Procentul este apropiat de media globală de 54%.

În România, cele mai importante elemente care contribuie la creșterea încrederii sunt numărul mare de recenzii sau evaluări din partea altor cumpărători, cu un scor net de încredere de 57%, și garanțiile de returnare a banilor sau posibilitatea de retur gratuit, cu un scor de 56%. Recomandările influencerilor au o influență mult mai redusă asupra încrederii, înregistrând un scor net de doar 16%.

Aceste rezultate sunt în linie cu concluziile studiului global BCG, potrivit cărora reputația comercianților, garanțiile de returnare a banilor și transparența prețurilor joacă un rol esențial în câștigarea încrederii consumatorilor în perioada campaniilor de reduceri de la sfârșitul anului.

Studiul BCG Year-End Sales Events Consumer 2026, ajuns la cea de-a șasea ediție anuală, a fost realizat pe un eșantion de 10.220 de consumatori din zece țări (Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Germania, Franța, Cehia, România, Polonia, Italia și Danemarca), dintre care 1.036 din România. Rezultatele au fost ponderate pentru a reflecta structura populației din fiecare piață, iar mediile globale au fost calculate în funcție de populația țărilor participante.