Când se desfășoară Black Friday 2025 la Flip.ro, startup-ul românesc de telefoane, tablete, laptopuri, console și ceasuri smart SH

Startup-ul românesc Flip.ro, care recondiționează telefoane, tablete, laptopuri, console și ceasuri smart, a anunțat, marți, perioada în care derulează campania de Black Friday 2025.

Firma anunță că extinde perioada promoțiilor de Black Friday la întreaga lună noiembrie, oferind peste 30.000 de produse disponibile la prețuri accesibile și reduceri de până la 1.000 lei.

Campania de anul trecut a generat vânzări de peste 4,3 milioane EUR, cu peste 9.000 produse comandate, în creștere cu 36% față de anul anterior.

Campania se desfășoară simultan în România, Bulgaria, Ungaria și Grecia.

Exemple de oferte:

iPhone 16 Pro 128 GB (Foarte Bun), 3.699,99 lei (reducere de 580 lei, preț anterior 4.279,99 lei)

iPhone 14 128 GB (Foarte Bun), 1.849,99 lei (reducere de 430 lei, preț anterior 2.279,99 lei)

iPad Air 4 10.9" (2020) 4th Gen WiFi 64 GB (Foarte Bun), 1.399,99 lei (reducere de 150 lei, preț anterior 1.549,99 lei)

Apple Watch Ultra 2022, GPS + Cellular, Titanium 49mm (Foarte Bun), 1.849,99 lei (reducere de 230 lei, preț anterior 2.079,99 lei)

„Black Friday 2025 este cel mai mare și mai ambițios eveniment din istoria Flip. Anul acesta schimbăm regulile jocului: în locul celor câteva zile de reduceri, transformăm întreaga lună noiembrie într-o perioadă dedicată ofertelor spectaculoase și oportunităților unice pentru cei care apreciază gadgeturile la un preț smart. Vom avea cel mai mare stoc și cea mai variată selecție de produse de până acum – de la telefoane și tablete, până la laptopuri, ceasuri și console, toate pregătite riguros și însoțite de garanție completă. Pentru prima dată, campania se desfășoară unitar în toate cele patru țări în care activăm, oferind o experiență comună pentru toți clienții noștri din regiune”, spune Theodor Filos, Director Strategie și Dezvoltare la Flip

Toate produsele Flip sunt verificate riguros, trecând prin până la 67 de teste de calitate hardware și software, și beneficiază de garanție de 24 de luni și retur gratuit timp de 30 de zile.

Cine este Flip.ro

Flip.ro este un marketplace înființat la finalul anului 2019, de către 3 tineri antreprenori: Alin Luca, Alex Burghelia și George Moroianu. Din 2021, compania face parte din grupul eMAG de la care a primit și finanțare de 8 milioane de euro, și s-a lansat deja în Bulgaria, Ungaria și Grecia.

Firma a spus că, în anul fiscal 2024, a ajuns la 286 angajați, dintre care peste 200 fac parte din service, printre care specialiști în recondiționarea dispozitivelor, operatori de ofertare și personal de logistică. Aceasta a atins un volum total al vânzărilor (GMV) de 80,9 milioane EUR, față de 56 milioane în anul fiscal 2023.

Până acum, peste 650.000 de clienţi și peste 10.000 de companii au apelat la Flip.ro și la serviciile dedicate segmentului de business pentru a vinde sau cumpăra un telefon ca nou și pentru a implementa soluții care reduc impactul asupra mediului.