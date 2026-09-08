Bittnet a listat la Bursa de Valori București obligațiuni de 7,7 milioane EUR, cu dobândă de 10,6% pe an. La ce va folosi banii

Grupul românesc de IT Bittnet Systems (BVB: BNET) a listat marți, 8 septembrie 2026, la Bursa de Valori București o nouă emisiune de obligațiuni corporative, în valoare totală de 7,7 milioane de euro, cu o dobândă fixă de 10,6% pe an. Compania spune că va folosi banii inclusiv pentru finanțarea proiectelor, rambursarea unor datorii și răscumpărarea propriilor acțiuni.

Noua emisiune, cu simbolul BNET31E, cuprinde 77.230 de obligațiuni cu o valoare nominală de 100 de euro fiecare, ceea ce înseamnă o valoare totală de 7,723 milioane de euro. Obligațiunile sunt denominate în euro, garantate, neconvertibile și nesubordonate și au scadența la 31 iulie 2031. Dobânda fixă, de 10,6% pe an, este plătită semestrial.

Oferta publică s-a desfășurat în perioada 24 iulie - 6 august 2026, iar obligațiunile au intrat marți la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.

La o valoare nominală de 100 de euro, cuponul anual este de 10,6 euro pentru fiecare obligațiune, respectiv aproximativ 5,3 euro la fiecare plată semestrială, înainte de impozitare.

Bittnet va folosi banii și pentru rambursarea datoriilor și răscumpărarea acțiunilor

Bittnet spune că fondurile atrase prin emisiunea de obligațiuni vor fi folosite pentru finanțarea contractelor existente și a portofoliului de proiecte viitoare ale grupului.

O parte din bani va merge însă și către rambursarea unor obligațiuni existente și rambursarea anticipată a unor credite bancare.

Compania menționează și posibilitatea utilizării fondurilor pentru programe de răscumpărare a propriilor acțiuni, în vederea anulării acestora.

Noua emisiune este cea de-a zecea emisiune de obligațiuni listată de Bittnet la Bursa de Valori București.

„Bittnet Systems demonstrează încă o dată că Bursa este un motor de creștere pentru antreprenorii români. De la debutul acțiunilor BNET pe piața de capital, în urmă cu 11 ani, și până în prezent, am putut observa cum compania evoluează de la un business ambițios din IT la un grup matur, capabil să folosească constant mecanismele pieței de capital pentru a-și susține creșterea”, a declarat Remus Vulpescu, director general al Bursei de Valori București.

Peste 100 milioane lei atrași prin obligațiuni în 10 ani

Bittnet spune că, în ultimii zece ani, a atras prin ofertele de obligațiuni peste 100 de milioane de lei, a plătit cupoane de aproape 20 de milioane de lei și a rambursat anticipat sau la termen obligațiuni în valoare de 44 de milioane de lei.

„Acest instrument ne-a ajutat în ultimii 10 ani să finanțăm achiziții de companii, să livrăm cu succes proiecte semnificative și a fost o alternativă viabilă la creditarea bancară”, a declarat Mihai Logofătu, președinte și director general Bittnet Systems.

Compania spune că obligațiunile au fost folosite în timp inclusiv pentru finanțarea achizițiilor și a proiectelor importante ale grupului.

Bittnet pregătește o premieră pentru Bursa românească

Pentru finalul anului, Bittnet anunță că lucrează la o operațiune care ar reprezenta, potrivit companiei, o premieră pentru piața de capital din România: o ofertă de schimb de obligațiuni.

Mecanismul ar permite investitorilor să subscrie obligațiuni noi, denominate în euro, prin conversia unor obligațiuni Bittnet existente, denominate în lei.

„Pentru finalul anului încercăm să venim cu o premieră pentru bursa românească: prima ofertă de schimb de obligațiuni. În momentul de față suntem în faza setării procedurilor tehnice cu instituțiile pieței de capital pentru a putea derula o astfel de ofertă”, a declarat Mihai Logofătu.

Patru emisiuni de obligațiuni Bittnet sunt în prezent tranzacționabile

În prezent, la BVB sunt tranzacționabile patru emisiuni de obligațiuni ale Bittnet: noua BNET31E, dar și BNET28A, în valoare de 6,6 milioane de lei, BNET27A, de 5 milioane de lei, și BNET28, de 10 milioane de lei.

Celelalte șase emisiuni lansate în trecut au fost răscumpărate anticipat sau rambursate la maturitate.

Bittnet a intrat la Bursa de Valori București în urmă cu 11 ani, inițial pe piața AeRO, fiind prima companie românească din sectorul IT ale cărei acțiuni au fost tranzacționate la BVB. Cinci ani mai târziu, compania s-a transferat pe Piața Reglementată.

Potrivit datelor BVB, valoarea de piață a companiei a crescut de peste zece ori de la momentul listării și a ajuns la o capitalizare de aproximativ 95 de milioane de lei.

Bittnet activează în trei zone principale: educație IT, infrastructură digitală și produse digitale și software. Din 2025, grupul spune că și-a adăugat un nou focus strategic pe inteligența artificială, prin dezvoltarea de soluții și produse care integrează capabilități AI pentru automatizarea și optimizarea proceselor de business.