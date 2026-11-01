Binance a reluat retragerile de bitcoin de pe platformă

Binance, cea mai mare platformă de tranzacţionare a criptomonedelor din lume, a anunţat duminică reluarea retragerilor de bitcoin şi alte active digitale, după atacul informatic în valoare de aproximativ 6,3 miliarde de dolari, cel mai mare furt de criptomonede înregistrat până în prezent, transmite CNBC, citat de News.ro.

Reluarea retragerilor se desfăşoară etapizat. Binance a redeschis iniţial operaţiunile prin reţeaua Bitcoin, după care a restabilit retragerile şi prin reţelele Ethereum şi BNB Smart Chain. Serviciile fuseseră suspendate în urma atacului anunţat joi, pentru efectuarea verificărilor de securitate.

Într-un mesaj oficial, Binance a precizat că a acoperit aproximativ 90% din activele furate de hackeri, în valoare totală de 6,3 miliarde de dolari.

„În prezent, Binance a acoperit aproximativ 90% din suma afectată de incidentul de securitate – o creștere față de pragul de 80% menționat în ultima noastră actualizare – iar toate soldurile în BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD și ZEC sunt acoperite integral (100%). Binance va prelua asupra sa impactul financiar al fondurilor sustrase – nu utilizatorii – utilizând o combinație între resursele proprii ale companiei, o alocare parțială din fondul SAFU și o parte din fondul de asigurare pentru tranzacțiile Futures, asigurându-se totodată că soldul rămas în aceste fonduri se menține peste nivelurile necesare pentru gestionarea riscurilor.

Continuăm să achiziționăm activele rămase afectate – tokenuri cu o lichiditate mai redusă, care nu se regăsesc în topul celor zece menționate mai sus – prin intermediul pieței și al tranzacțiilor de tip OTC, până când gradul de acoperire va ajunge la 100% pentru toate activele.

A fost realizată și publicată o nouă un nou snapshot al Proof of Reserves; urmează să fie publicată și dovada completă de tip „zero-knowledge” (zero-knowledge proof) imediat ce generarea acesteia va fi finalizată. Totodată, menținem calendarul stabilit pentru reluarea retragerilor în intervalul de timp anunțat anterior.

Ne concentrăm pe finalizarea procesului de recuperare, pe consolidarea mecanismelor noastre de protecție și pe continuarea furnizării de actualizări transparente către utilizatori, la fiecare pas al acestui demers”, a precizat Binance.

La rândul său FBI a atribuit furtul activelor crypto de pe Binance unor hackeri nord-coreeni şi a precizat că aceştia au început să transforme criptomonedele sustrase în ether, pentru a facilita transferurile şi disimularea provenienţei fondurilor. Autorităţile americane se aşteaptă ca activele digitale să fie supuse unor operaţiuni suplimentare de spălare a banilor.

Anterior, compania de analiză blockchain TRM Labs identificase indicii care asociau atacul cu grupări nord-coreene implicate în alte furturi majore, inclusiv cele asupra platformelor Bybit şi KelpDAO. Experţii au remarcat similitudini privind pregătirea operaţiunilor, utilizarea serviciilor de anonimizare şi executarea rapidă a tranzacţiilor frauduloase.

Modalitatea exactă prin care hackerii au pătruns în sistemele Binance nu a fost încă stabilită public. Compania a indicat iniţial posibilitatea compromiterii laptopului unui inginer DevOps, dar codirectorul general Richard Teng a precizat ulterior că atacul a implicat un mecanism mai complex decât utilizarea neautorizată a accesului unui singur angajat.

Reluarea retragerilor şi refacerea rezervelor reprezintă paşi importanţi pentru restabilirea funcţionării platformei, însă ancheta privind furtul şi recuperarea efectivă a criptomonedelor continuă.