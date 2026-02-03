„Bătaie” pe fonduri europene: Fermierii români au epuizat bugetul de 358 milioane EUR pentru investiții în producția de legume/cartofi, alocat prin DR16 – AFIR

Fondurile alocate intervenției DR-16 Investiții în sectorul legume și/ sau cartofi au fost epuizate înainte de termenul de închidere a sesiunii pentru toate cele trei componente ca urmare a solicitărilor de finanțare depuse la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), a anunțat, marți, instituția din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În intervalul 19 ianuarie - 2 februarie 2026, prin intervenția DR-16 s-au depus online pe www.afir.ro 251 de proiecte în valoare totală de 358.518.589 EUR. Alocarea financiară totală pentru finanțarea proiectelor depuse cadrul acestei sesiuni a intervenției DR-16 este de 151.383.529 EUR.

„Am primit la AFIR cereri de finanțare în procent de 240% din alocarea disponibilă pentru finanțarea investițiilor din sectorul legume și cartofi, iar acest fapt reconfirmă interesul major pentru acest tip de finanțare, precum și nevoia de modernizare și de creștere a competitivității fermelor. În același timp, este și un argument concret privind necesitatea continuării și majorării finanțărilor acordate de Comisia Europeană pentru investiții în sectorul agroindustrial, ceea ce ne va permite să asigurăm o dezvoltare durabilă a industriei agroalimentare pe termen mediu și lung”, a declarat Adrian Chesnoiu, directorul AFIR.

Sesiunea pentru intervenția DR-16 a fost deschisă în data de 19 ianuarie 2026 și pentru două dintre componentele intervenției, respectiv „Legume – ferme individuale” și „Cartof” s-a închis în data de 24 ianuarie 2026, în primele 5 zile de la deschiderea sesiunii, ca urmare a depășirii plafonului maxim de depunere stabilit.

Menționăm că pentru componenta „Legume – ferme individuale”, cu o alocare de 70.383.529 euro, au fost depuse 132 cereri de finanțare în valoare totală de 209.449.762 euro. Pentru componenta „Cartof”, cu o alocare de 51.000.000 euro, au fost depuse 94 cereri de finanțare, însumând 103.579.504 euro.

Totodată, pentru componenta „Forme asociative – legume” din cadrul intervenției DR-16 s-au depus 25 de cereri de finanțare în valoare de 45.489.323 euro, alocarea fiind de 30.000.000 de euro.

Finanțarea proiectelor prin intervenția DR-16 este asigurată prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027 cu fonduri europene acordate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și cu fonduri naționale acordate de la Bugetul de Stat.