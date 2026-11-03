Banca Transilvania, pe primul loc în topul acțiunilor românești tranzacționate de investitorii NAGA în 2026. Clasamentul celor mai căutate companii la bursă

Banca Transilvania ocupă primul loc în clasamentul acțiunilor de la Bursa de Valori București (BVB) tranzacționate de clienții platformei de investiții NAGA în primele nouă luni din 2026. Pe următoarele poziții se află Digi Communications și OMV Petrom, în timp ce NVIDIA conduce clasamentul investițiilor internaționale, potrivit unei analize publicate marți, 3 noiembrie.

Datele NAGA, grup fintech listat la Bursa de Valori din Frankfurt și condus de antreprenorul român Octavian Pătrașcu, arată că investitorii români au preferat pe piața locală companiile mari, cu lichiditate ridicată și un istoric al distribuirii de dividende.

În schimb, pe piețele internaționale, interesul s-a concentrat în special asupra companiilor din tehnologie, inclusiv a celor implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Top 10 cele mai tranzacționate acțiuni de la Bursa de Valori București

Potrivit analizei NAGA, cele mai tranzacționate instrumente românești de către clienții platformei în perioada ianuarie-septembrie 2026 au fost, în ordine, Banca Transilvania (TLV), Digi Communications (DIGI), OMV Petrom (SNP), Romgaz (SNG) și Transgaz (TGN).

Clasamentul este completat de Hidroelectrica (H2O), Nuclearelectrica (SNN), DN AGRAR Group (DN), fondul tranzacționat la bursă TVBETETF și BRD Groupe Société Générale (BRD).

Sectorul energetic are o prezență importantă în clasament, cu cinci companii în primele zece poziții: OMV Petrom, Romgaz, Transgaz, Hidroelectrica și Nuclearelectrica.

Comparativ cu datele din 2025, clasamentul este mai diversificat, fiind prezente inclusiv acțiunile DN AGRAR Group, companie listată pe piața AeRO a BVB, și TVBETETF, un fond care urmărește evoluția indicelui BET, principalul indice al bursei românești.

Potrivit NAGA, preferința pentru companiile mari de la BVB reflectă interesul investitorilor pentru afaceri cu o poziție solidă pe piață, capacitate de generare a profitului și perspective de remunerare a acționarilor prin dividende.

„Interesul pentru piața locală și pentru companiile internaționale arată importanța unui acces simplu la oportunități din economii și sectoare diferite. Aprecierile solide înregistrate de acțiunile unor companii importante de la BVB, din sectoare consacrate precum cel bancar și cel energetic, contribuie la atractivitatea pieței românești atât pentru investitorii locali, cât și pentru cei internaționali”, a declarat Horia Păcurar, Branch Manager NAGA România.

NVIDIA și Mercedes-Benz, în fruntea clasamentului internațional al investitorilor români

Pe piețele externe, clienții români ai NAGA s-au orientat în special către companii listate în Statele Unite, dar și către producători europeni.

Primele cinci poziții ale clasamentului internațional sunt ocupate de NVIDIA (NVDA), Mercedes-Benz Group (MBG), Allogene Therapeutics (ALLO), Palantir Technologies (PLTR) și Alphabet (GOOG), compania-mamă a Google.

Pe următoarele locuri se află Wolfspeed (WOLF), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), NextNav (NN) și Meta Platforms (META).

Prezența NVIDIA, Palantir, Microsoft și Alphabet reflectă interesul pentru companiile implicate în dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale.

Clasamentul cuprinde însă și companii din alte domenii, precum industria auto și biotehnologia. Allogene Therapeutics, de exemplu, dezvoltă tratamente ale căror perspective comerciale depind de rezultatele studiilor clinice și de obținerea aprobărilor necesare.

Ce tranzacționează investitorii NAGA la nivel global

La nivelul tuturor clienților NAGA, indiferent de țară, clasamentul este dominat de companiile americane din tehnologie și de cele care furnizează infrastructură pentru inteligența artificială.

NVIDIA ocupă prima poziție, fiind urmată de Micron Technology (MU), Advanced Micro Devices (AMD), AXT (AXTI) și CoreWeave (CRWV).

În a doua jumătate a clasamentului se regăsesc Snap (SNAP), Intel (INTC), SoundHound AI (SOUN), Microsoft (MSFT) și Coinbase (COIN).

Prezența producătorilor de procesoare, memorii și materiale pentru semiconductori, alături de furnizorii de infrastructură cloud, indică interesul investitorilor pentru companiile care participă la dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale.

„În paralel, pentru comunitatea globală NAGA, companiile de tehnologie din SUA se remarcă prin potențialul lor de creștere. Vom continua să le oferim clienților funcționalități de tranzacționare ușor de utilizat, astfel încât să își poată construi investițiile în funcție de propriile obiective”, a mai declarat Horia Păcurar.

Aurul și indicii bursieri, preferați pentru tranzacțiile cu CFD-uri

Analiza NAGA cuprinde și tranzacțiile cu contracte pentru diferență (CFD), instrumente financiare derivate care permit specularea variațiilor de preț ale unor active, fără deținerea directă a acestora.

În cazul clienților români, cele mai tranzacționate CFD-uri au fost cele pe indicele Dow Jones, aur, Nasdaq-100, S&P 500 și indicele german DAX.

La nivel global, aurul ocupă primul loc, fiind urmat de Nasdaq-100, Dow Jones, petrol și DAX.

Spre deosebire de cumpărarea directă a acțiunilor, tranzacționarea CFD-urilor poate presupune utilizarea efectului de levier, care amplifică atât câștigurile potențiale, cât și pierderile.

Despre NAGA

NAGA Group AG este un grup fintech listat la Bursa de Valori din Frankfurt, condus de antreprenorul român Octavian Pătrașcu.

Platforma oferă servicii de tranzacționare și investiții în acțiuni, precum și funcționalități de social trading, prin care utilizatorii pot urmări și copia automat tranzacțiile altor investitori.

Grupul este prezent și în România, unde are un birou local și oferă asistență dedicată clienților.

Clasamentele prezentate se referă exclusiv la activitatea clienților NAGA în perioada ianuarie-septembrie 2026 și nu reprezintă un top general al tranzacțiilor efectuate la Bursa de Valori București.