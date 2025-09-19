Bacău: Omul de afaceri Nicolae Șerban va construi un depozit de legume, cu o investiție de peste 15 milioane EUR, inclusiv cu fonduri nerambursabile 

Grupul agricol băcăuan Șerban Holding, controlat de omul de afaceri Nicolae Șerban (foto), anunță că a obținut autorizația de construire pentru o unitate de depozitare și condiționare legume și cartofi în comuna Sascut, judeţul Bacău, investiție ce se ridică la 15,3 milioane EUR, inclusiv cu fonduri nerambursabile.

„Grup Șerban Holding S.A. informează investitorii și piața de capital că, în data de 15 septembrie 2025, a obținut autorizația de construire pentru obiectivul de investiții Construire Unitate de Depozitare și Condiționare, dezvoltat în comuna Sascut, județul Bacău. Această autorizație permite demararea lucrărilor de execuție pentru proiectul strategic de extindere a capacităților de depozitare și condiționare legume și cartofi, parte integrantă a strategiei de dezvoltare a Grup Șerban Holding, cu impact pozitiv asupra lanțului de producție integrat și a consolidării poziției companiei pe piața agribusiness din România”, anunță grupul.

Proiectul este finanțat prin Măsura DR-22 – „Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole”.

Astfel, valoarea totală a investiției se ridică la 15,3 milioane euro, din care 9,99 milioane euro reprezintă fonduri nerambursabile.

Principalele elemente ale investiției:

5 hale frigorifice, fiecare cu o capacitate de 6.000 de tone, pentru o capacitate totală de 30.000 de tone;

Depozit logistic cu suprafața de 5.000 mp;

Linie de sortare, spălare și ambalare a cartofilor, cu o capacitate de 10 tone/oră de produs finit.

Până la sfârșitul anului 2025, Grup Șerban Holding spune că își va consolida poziția pe piață ca principal depozitar frigorific din România, cu o capacitate de 21.500 de tone. După finalizarea proiectului, grupul crede că va dispune de o capacitate totală de 51.500 de tone de depozitare frigorifică.

Grup Șerban Holding este un grup de firme cu capital românesc ce și-a început activitatea în Onești, județul Bacău, în anul 1994. Compania este listată la Bursa de Valori București (BVB). Structura grupului este integrată și are următoarele domenii de activitate: agricultură, comerț cu cereale, plante oleaginoase și legume, creșterea păsărilor, panificație, patiserie-cofetărie, alimentație publică (lanț propriu de magazine – Băcăniile Șerban), distribuție și transport.