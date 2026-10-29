Avocatul obligatoriu pentru contractele firmelor: IMM România anunță eliminarea prevederii controversate din proiectul de lege

Consiliul Național al IMM-urilor din România (IMM România) anunță joi, 29 octombrie 2026, că a obținut în Parlament eliminarea prevederilor care ar fi obligat firmele să apeleze la avocați pentru întocmirea contractelor. Măsura era inclusă într-un proiect de modificare a Legii avocaturii, contestat de organizațiile patronale, care au avertizat că ar genera costuri suplimentare și birocrație pentru antreprenori.

„VICTORIE PENTRU IMM-URI!”, a transmis organizația patronală, într-o postare publicată joi pe pagina sa oficială de Facebook.

„IMM ROMÂNIA a obținut în Parlament eliminarea din propunerea de modificare a Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat a prevederilor care obligau întreprinderile să apeleze la avocat pentru întocmirea contractelor”, se arată în anunț.

Deocamdată, organizația nu a precizat în anunțul public dacă eliminarea prevederilor s-a făcut printr-un amendament adoptat sau printr-un acord cu inițiatorii propunerii legislative.

Proiectul B563/2026, înregistrat la Senat pe 14 octombrie, figurează în continuare în procedură legislativă, fără ca modificarea anunțată joi de IMM România să fie reflectată în documentele publicate până la momentul redactării acestei știri.

Firmele ar fi fost obligate să apeleze la avocați pentru întocmirea unor contracte

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și completarea Codului civil a provocat reacții din partea organizațiilor mediului de afaceri.

Potrivit IMM România, una dintre prevederile contestate ar fi impus ca documentele sub semnătură privată care constată încheierea contractelor pentru care legea cere forma scrisă, pentru validitate sau pentru dovadă, precum și modificările acestora, să fie întocmite exclusiv de avocați.

Organizația avertizase că măsura ar putea afecta contractele încheiate de întreprinderi cu furnizorii, clienții, partenerii comerciali și angajații, generând costuri suplimentare și întârzieri.

Pe 27 octombrie, IMM România și Patronatul Consultanților în Afaceri, Relații de Muncă și Management Integrat (ProIMM) au transmis Senatului o poziție comună prin care au solicitat respingerea proiectului.

Cele două organizații au criticat inclusiv posibilele restricții asupra serviciilor de consultanță și dificultățile pe care noile prevederi le-ar putea genera pentru firme în relația cu Registrul Comerțului.

Și Fundația Romanian Business Leaders (RBL) a solicitat respingerea proiectului în forma inițială, estimând că obligațiile propuse ar putea genera costuri suplimentare de peste 100 de milioane de euro anual pentru mediul de afaceri.

De asemenea, Confederația Patronală Concordia a cerut retragerea inițiativei și consultarea organizațiilor care reprezintă companiile.

Ce se întâmplă mai departe cu proiectul

Anunțul IMM România privește eliminarea obligației de a apela la avocați pentru întocmirea contractelor, însă nu clarifică dacă vor fi modificate și celelalte prevederi contestate de organizațiile patronale.

Propunerea legislativă urmează să parcurgă în continuare procedura parlamentară.

Eliminarea prevederilor anunțată de IMM România nu echivalează cu adoptarea unei legi, iar forma finală a modificărilor va putea fi stabilită după publicarea documentelor legislative actualizate.