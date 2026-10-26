„Avocat obligatoriu” pentru firme: Concordia cere retragerea proiectului. Avertisment: Inclusiv serviciile AI ar putea fi blocate în 5 zile

Confederația Patronală Concordia cere retragerea proiectului legislativ care ar obliga firmele din România să apeleze la avocați pentru redactarea unei game largi de contracte și documente comerciale. Organizația avertizează că măsura ar introduce costuri suplimentare pentru companii, în special pentru IMM-uri, și ar putea afecta inclusiv serviciile digitale bazate pe inteligență artificială (AI), care ar risca să fie blocate printr-o procedură de numai cinci zile.

Propunerea legislativă, înregistrată la Senat pe 14 octombrie 2026, urmărește modificarea Legii privind organizarea profesiei de avocat și a Codului civil. Printre documentele vizate se numără actele de înființare și modificare a societăților, anumite contracte comerciale, contractele de leasing și actele adiționale.

Concordia susține că proiectul a fost depus fără o evaluare a impactului economic și fără consultarea companiilor, contabililor, juriștilor sau firmelor de tehnologie care ar putea fi afectate de noile prevederi.

„Vorbim despre simplificare, debirocratizare, competitivitate, dar vedem o regulă care schimbă felul în care fiecare firmă din România își semnează contractele. A fost depusă fără să se calculeze cât costă și fără să fie întrebat cineva dintre cei care o vor plăti. Firmele nu au cerut-o. Când au nevoie de un avocat, îl angajează de pe piața liberă”, afirmă Paul Aparaschivei, directorul executiv al Concordia.

Avertisment pentru industria IT: Serviciile digitale ar putea fi blocate în cinci zile

Una dintre principalele îngrijorări ale organizației patronale privește extinderea activităților rezervate avocaților și asupra serviciilor furnizate prin intermediul tehnologiei.

Potrivit Concordia, definiția consultanței juridice, care include activitățile desfășurate „indiferent de tehnologie”, ar putea permite interpretarea unor servicii digitale care oferă răspunsuri personalizate drept activități rezervate exclusiv avocaților.

Ar putea fi afectate platformele de resurse umane, programele de contabilitate, aplicațiile de asistență juridică și instrumentele bazate pe inteligență artificială.

„În forma depusă, propunerea frânează serviciile digitale și pune costuri suplimentare semnificative în sarcina oamenilor și companiilor, în special IMM. Definiția consultanței juridice «indiferent de tehnologie» poate transforma într-o activitate rezervată avocaților orice aplicație care dă un răspuns adaptat utilizatorului, de la platformele de HR și contabilitate până la asistenții AI”, avertizează Corina Vasile, directorul executiv al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

Aceasta atrage atenția că proiectul prevede și un mecanism prin care anumite servicii online ar putea fi oprite într-un termen de numai cinci zile, precum și riscul unor sancțiuni penale pentru desfășurarea fără drept a activităților rezervate avocaților.

„Serviciile pot fi oprite printr-o procedură de cinci zile, iar simpla folosire a unor «expresii» poate atrage pedepse penale. Pierdem competitivitate exact într-unul dintre domeniile cu cel mai mare potențial de creștere pentru economia românească”, susține Corina Vasile.

Costuri suplimentare pentru firme. Estimări de până la 800 milioane EUR anual

O altă problemă semnalată de Concordia privește cheltuielile suplimentare pe care companiile ar trebui să le suporte pentru documente întocmite în prezent de administratori, contabili sau juriștii proprii.

Impactul ar fi resimțit mai ales de microîntreprinderi și firmele mici, pentru care costul redactării unui document ar putea reprezenta o povară financiară mai mare decât în cazul companiilor mari.

„IMM-urile resimt deja din plin contracția economică, iar acest proiect le pune o taxă nouă pe fiecare act. Fiecare act adițional, fiecare angajare, fiecare modificare la Registrul Comerțului ar costa în plus bani care ar trebui să meargă în investiții și salarii, nu în onorarii pentru avocați”, afirmă Oana Luca, vicepreședinte al Federației pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM)

pentru Regiunea Nord-Vest.

Concordia nu prezintă o estimare proprie a costurilor totale, însă efectele financiare ale proiectului au fost analizate anterior de Fundația Romanian Business Leaders (RBL).

Așa cum StartupCafe.ro a scris pe 19 octombrie, într-un articol dedicat proiectului „Avocat obligatoriu”, RBL estimează cheltuieli suplimentare de peste 100 de milioane EUR anual numai pentru documentele societăților și contractele comerciale uzuale.

Într-un scenariu în care obligația ar fi interpretată extensiv și ar include și contractele individuale de muncă, costurile totale s-ar putea apropia de 800 de milioane EUR anual.

Calculele RBL au pornit de la datele Registrului Comerțului și ale Ministerului Muncii, precum și de la un onorariu minim recomandat de 710 lei pentru redactarea unui contract, prevăzut în ghidul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR).

Opoziția mediului de afaceri se extinde. Ce spun avocații

Concordia se alătură organizațiilor patronale care au criticat deja proiectul, printre care Romanian Business Leaders și IMM România. Și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a cerut retragerea inițiativei, considerând că aceasta ar putea introduce un monopol profesional.

De cealaltă parte, Uniunea Națională a Barourilor din România a respins interpretările potrivit cărora proiectul ar impune intervenția unui avocat pentru orice contract.