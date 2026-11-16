Elon Musk și șeful Y Combinator, printre semnatarii unei petiții pentru a-l readuce pe Jensen Huang la șefia Nvidia

O petiție, care cere ca Jensen Huang să fie reinstituit ca președinte și director general (CEO) al Nvidia, a strâns peste 173.000 de semnături și este susținută, printre alții, și de miliardarul Elon Musk și directorul general al Y Combinator, Garry Tan.

Site-ul petiției menționează că, printre semnatari, se numără aproximativ 8.700 angajați ai companiei, peste 1.500 de foști angajați și peste 91.000 de acționari ai companiei.

Printre susținătorii notabili se numără miliardarul Elon Musk, directorul general al Tesla și SpaceX, Garry Tan, CEO-ul Y Combinator și Tim Sweeney, directorul general al Epic Games.

Petiția afirmă că semnatarii sunt „îngrijorați că Jensen a fost înlăturat fără un proces echitabil semnificativ” și cere Consiliului de administrație„să-l aducă înapoi în timp ce o anchetă independentă stabilește faptele”. De asemenea, solicită Consiliului să asigure o investigație corectă și să ofere mai multe informații publicului, conform TechCrunch.

Huang a demisionat joia trecută, pe 12 noiembrie 2026, la 4 zile după ce a recunoscut că avea o aventură extraconjugală cu un presupus spion chinez. El și-a înșelat soția de 40 de ani cu Alice Huang, directoarea generală (CEO) Megaspeed, considerată de către oficialii americani ca spioană, care ar fi trimis informații înapoi în Beijing. Între timp, alte două acuzații i s-au mai atribuit, conform Reuters.

În locul său, a fost pus Colette Kress, vicepreședinte executiv și directorul financiar (CFO) al companiei. De asemenea, Consiliul de administrație și-a anunțat primul Președinte, Harvey C. Jones, fost antreprenor, executiv în tehnologie și investitor activ.

Jensen a co-fondat Nvidia, care astăzi ocupă locul 2 în topul companiilor după capitalizarea de piață, acum 33 de ani, alături de Chris Malachowsky și Curtis Priem. Invenția GPU-ului de către companie în anul 1999 a declanșat creșterea pieței de gaming pe PC, a redefinit grafica pe calculator și a declanșat era inteligenței artificiale moderne. Înainte de a fonda compania, Huang a lucrat la LSI Logic și Advanced Micro Devices (AMD). La publicarea acestei știri, el are o avere estimată la 141,9 miliarde dolari, conform Forbes.

Cu toate acestea, Jensen Huang încearcă să revină în fruntea Nvidia, conform unor informații Financial Times, citate de HotNews.ro. Fostul director general ar fi discutat deja cu apropiați posibilitatea revenirii.