Morphosis Capital și un antreprenor român lansează o nouă rețea medicală. Achiziții și investiții în clinici din toată țara

Fondul de investiții Morphosis Capital și antreprenorul George Peltecu lansează PRIMIA MEDICAL, o rețea privată de servicii medicale dedicate sănătății femeilor, construită în jurul clinicilor Umana Fertility și al spitalului Royal Hospital. Noua companie își propune să se extindă la nivel național prin achiziții de clinici și spitale, dar și prin deschiderea unor unități medicale.

Investiția este realizată prin Morphosis Capital Fund II, fond de capital de creștere susținut inclusiv prin programe de finanțare ale Uniunii Europene.

Noua rețea reunește două afaceri medicale cu activități complementare: Umana Fertility, specializată în reproducere umană asistată, și Royal Hospital, un spital privat cu servicii de chirurgie ginecologică, mamară și minim invazivă.

George Peltecu, fondatorul Umana Fertility, devine președintele Consiliului de Administrație al PRIMIA MEDICAL și co-investitor în noua structură.

Conducerea executivă va fi asigurată de medicul Victor Stoian, fost director general adjunct al Royal Hospital, care va rămâne și acționar minoritar în noua rețea.

Valoarea investiției și participațiile deținute de parteneri nu au fost precizate în comunicatul de anunțare a tranzacției.

Două afaceri medicale, reunite într-o rețea națională

Umana Fertility a fost înființată în 2023 de George Peltecu, împreună cu o echipă de specialiști în medicină reproductivă, în urma unei investiții inițiale de 3 milioane de euro.

Compania a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de peste 3,5 milioane de euro și ocupă locul cinci pe piața românească a serviciilor de reproducere umană asistată, potrivit datelor comunicate de Morphosis Capital.

Umana Fertility operează în prezent două clinici, în București și Brașov, și are o echipă de peste 25 de specialiști.

Clinica oferă servicii de evaluare și tratare a infertilității, fertilizare in vitro, inseminare intrauterină și testare genetică avansată a embrionilor. Activitatea medicală este coordonată de dr. Corina Manolea, cofondatoare și director medical.

Cealaltă companie care intră în noua rețea, Royal Hospital, are o experiență de peste 20 de ani pe piața serviciilor medicale private.

Spitalul dispune de 52 de paturi pentru spitalizare, trei săli de operație, o secție de terapie intensivă cu 15 paturi și un ambulatoriu care acoperă peste 20 de specialități medicale.

Royal Hospital colaborează cu peste 150 de medici și a realizat, de-a lungul activității, peste 400.000 de consultații și peste 25.000 de intervenții chirurgicale.

Prin reunirea celor două afaceri, PRIMIA MEDICAL pornește cu centre medicale în București și Brașov și cu servicii organizate în patru domenii principale: medicină reproductivă, diagnostic și prevenție, chirurgie și longevitate.

Morphosis Capital pregătește noi achiziții în sectorul medical

Strategia de dezvoltare a PRIMIA MEDICAL urmărește consolidarea unei piețe în care numeroase servicii de sănătate destinate femeilor sunt furnizate de clinici independente, specializate în anumite ramuri medicale.

Morphosis Capital intenționează să aplice modelul investițional buy & build, prin care achiziționează și integrează companii existente într-o structură mai mare, completând dezvoltarea prin investiții în noi unități.

Planurile vizează deschiderea unor centre medicale specializate în marile orașe ale României, precum și dezvoltarea unor locații suplimentare pentru extinderea accesului la servicii medicale.

„De-a lungul timpului, serviciile medicale pentru femei s-au dezvoltat în cadrul unor specialități distincte și al unor furnizori independenți, deși pacientele au nevoie de continuitate în îngrijire pe parcursul diferitelor etape ale vieții. Credem că România este pregătită pentru un model diferit, care să reunească servicii medicale complementare, să atragă medici de prestigiu și să ofere aceleași standarde de calitate într-o rețea cu acoperire națională”, a declarat Simona Gemeneanu, cofondatoare Morphosis Capital.

La rândul său, George Peltecu spune că parteneriatul permite extinderea afacerii dincolo de domeniul fertilității.

„Am construit Umana Fertility pornind de la convingerea că sănătatea unei femei trebuie privită în ansamblu, nu abordată fragmentat. Acest parteneriat ne permite să facem următorul pas, să depășim limitele unei singure specialități și să creăm o rețea dedicată sănătății femeilor, care să le ofere îngrijire în fiecare etapă a vieții”, a declarat antreprenorul.

Pe lângă achiziții, noua companie urmărește dezvoltarea capacităților digitale și operaționale, integrarea echipelor medicale și introducerea unor standarde clinice comune în toate unitățile rețelei.

Morphosis Capital, fondul care a investit în La Cocoș și Stay Fit Gym

Morphosis Capital este o firmă de investiții de tip private equity fondată de Simona Gemeneanu, Gabriela Dumitru, Dragoș Petre și Andrei Gemeneanu.

Fondul investește în companii cu potențial ridicat de dezvoltare din România și Europa Centrală și de Est, active în domenii precum sănătate, tehnologie, producție, retail și servicii.

Portofoliul său include companii precum Medima Health, Cronos Med, Romania Education Alliance, EnduroSat și Echo Elderly Care.

În ultimii ani, Morphosis Capital a realizat și mai multe exituri importante.

În 2023, fondul și-a vândut participația minoritară în Clinicile Dentare Dr. Leahu către Regina Maria, iar în 2025 a ieșit din compania de tehnologie DocProcess, prin vânzarea acesteia către grupul francez AGENA3000.

În 2026, fondul a finalizat exitul din rețeaua de supermarketuri La Cocoș către grupul german Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland.

Tot în 2026, Morphosis Capital a anunțat ieșirea din rețeaua de fitness Stay Fit Gym, în urma unui acord prin care aceasta își unește activitățile cu 18GYM, companie susținută de fondul de investiții Enterprise Investors.

Noua investiție în PRIMIA MEDICAL continuă strategia Morphosis Capital de consolidare a unor afaceri din piețe fragmentate, prin achiziții și dezvoltarea unor rețele cu acoperire națională.

Morphosis Capital Fund II este susținut de Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Reziliență al României, finanțat prin PNRR, precum și de programul european InvestEU, Fondul European de Investiții fiind investitor-ancoră.

În tranzacția privind PRIMIA MEDICAL, Morphosis Capital a beneficiat de asistență juridică din partea RTPR, consultanță financiară și fiscală din partea Forvis Mazars și servicii de evaluare ESG și etică din partea EY.

Royal Hospital a fost asistat de consultanții Ioana Filipescu și Silvia Trifu și de casa de avocatură Popovici Nițu Stoica & Asociații, în timp ce Umana Fertility a fost asistată juridic de Filip & Company.