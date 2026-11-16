Christian Tour, profit în creștere după insolvența AnimaWings. Cum au separat frații Pandel cele două afaceri înainte de listarea la Bursă

Christian Tour, compania de turism fondată de antreprenorul Cristian Pandel, a încheiat primele nouă luni din 2026 cu venituri de aproximativ 150 de milioane de euro și un profit net de aproape 2 milioane de euro, în creștere cu 13%. Rezultatele sunt anunțate la numai câteva săptămâni după intrarea în insolvență a companiei aeriene AnimaWings, dezvoltată tot de frații Cristian și Marius Pandel. Cele două afaceri fuseseră separate printr-o reorganizare corporativă finalizată în martie 2026, înainte ca antreprenorii să încerce atragerea de capital prin două operațiuni distincte: listarea Christian Tour la Bursa de Valori București și vânzarea a 50% din AnimaWings către trei investitori financiari. Prima strategie a reușit, în timp ce a doua nu s-a mai concretizat.

Potrivit rezultatelor financiare publicate luni, 16 noiembrie, Christian Tour a înregistrat venituri totale de 764,6 milioane de lei, în creștere cu 29% față de aceeași perioadă din 2025. Profitul operațional înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA) a avansat tot cu aproximativ 29%, până la 15,3 milioane de lei (3 milioane de euro), iar profitul net a ajuns la 10 milioane de lei (aproape 2 milioane de euro).

Creșterea veniturilor contabile a fost influențată și de calendarul prestării serviciilor turistice, o parte mai mare a vacanțelor fiind efectuate și recunoscute ca venituri până la 30 septembrie.

În schimb, vânzările înregistrate la momentul rezervării au crescut cu numai 2%, până la aproximativ 173 de milioane de euro, în condițiile în care numărul turiștilor a scăzut cu 4%, la aproape 260.000, iar cel al rezervărilor cu 10%.

Venitul mediu per pasager a crescut la 642 de euro, în timp ce pachetele turistice, principala activitate a companiei, au generat vânzări de aproximativ 122 de milioane de euro, cu 8% mai mari decât anul trecut.

„Cererea de călătorii a românilor s-a schimbat în această vară. Inflația și măsurile fiscale au pus presiune pe puterea de cumpărare a populației, iar clienții au continuat să călătorească, dar și-au luat deciziile cu mai multă atenție. În acest context, ne-am îmbunătățit semnificativ profitabilitatea, deși am avut mai puțini pasageri decât anul trecut”, a declarat Ștefan Petre, directorul general al Christian Tour.

Ștefan Petre, CEO Christian Tour

La sfârșitul lunii septembrie, compania avea o poziție netă de numerar de 68 de milioane de lei (aproximativ 13 milioane de euro), comparativ cu o datorie netă de aproape 34 de milioane de lei în urmă cu un an.

Christian Tour, afectată comercial, dar cu expunere financiară limitată la AnimaWings

Rezultatele financiare sunt prezentate într-un context neobișnuit pentru afacerile fraților Pandel.

Pe 28 octombrie 2026, Tribunalul București a deschis procedura generală de insolvență a Anima Wings Aviation SA, compania aeriană care opera inclusiv zboruri charter pentru Christian Tour.

Transportatorul își suspendase deja operațiunile, după ce prima sa cerere de insolvență, depusă la sfârșitul lunii septembrie, fusese respinsă de instanță.

La începutul lunii octombrie, StartupCafe.ro relata că operatorul de turism a transmis investitorilor o serie de clarificări privind relația comercială cu AnimaWings.

Christian Tour explica atunci că AnimaWings este o societate juridică distinctă, care nu face parte din compania listată și nici din perimetrul său de consolidare financiară. Cele două afaceri au însă acționari finali comuni și au desfășurat operațiuni comerciale între ele.

Raportarea publicată luni aduce și dimensiunea concretă a impactului operațional.

Christian Tour a fost nevoită să redistribuie către alți transportatori 114 plecări charter, programate pentru trimestrul al patrulea, care vizau 9.355 de clienți. Compania susține că operațiunea nu a generat costuri suplimentare semnificative.

Totodată, Christian Tour urmează să înscrie la masa credală a AnimaWings o creanță netă de aproximativ 528.000 de lei, echivalentul a circa 100.000 de euro.

Conducerea consideră că insolvența operatorului aerian nu impune ajustarea situațiilor financiare raportate.

Aceasta nu înseamnă că dispariția unui partener aerian nu poate produce efecte comerciale ulterioare, ci că, potrivit evaluării actuale a companiei, expunerea financiară identificată este limitată.

De altfel, rezultatele pentru primele nouă luni reflectă situația până la 30 septembrie, în timp ce deschiderea efectivă a insolvenței AnimaWings s-a produs în octombrie. Impactul asupra ultimului trimestru și asupra sezoanelor următoare va putea fi evaluat ulterior.

Divizarea din martie 2026: cum au fost separate cele două afaceri

Pentru a înțelege evoluțiile diferite ale Christian Tour și AnimaWings, trebuie să ne întoarcem la reorganizarea corporativă pregătită de frații Pandel înaintea listării la Bursă.

Potrivit prospectului ofertei publice inițiale Christian Tour, consultat de StartupCafe.ro, la 2 martie 2026 a fost finalizată divizarea parțială a Pan Global Assets Holding SA, societate care deținuse anterior participația majoritară în operatorul de turism.

Prin această operațiune, o parte din patrimoniul holdingului, inclusiv participația în Christian Tour, a fost transferată către CPM Cambridge Holding SRL, societate controlată de Cristian Pandel.

Noua structură a devenit acționarul majoritar al Christian Tour.

În paralel, Pan Global Assets Holding a rămas în structura de proprietate a AnimaWings, sub controlul lui Marius Pandel.

Divizarea fusese pregătită încă din anul precedent, proiectul fiind publicat în Monitorul Oficial în decembrie 2025.

Reorganizarea a permis delimitarea juridică a celor două afaceri, înainte ca acestea să urmărească atragerea unor investitori prin mecanisme diferite.

Christian Tour urma să fie listată pe piața de capital, în timp ce AnimaWings căuta investitori care să participe direct la dezvoltarea companiei aeriene.

Cele două activități aveau, de altfel, profiluri de risc diferite.

Organizarea și comercializarea vacanțelor presupune contractarea serviciilor turistice și gestionarea unei rețele de distribuție. Operarea unei companii aeriene necesită investiții și angajamente financiare mult mai mari, inclusiv pentru aeronave, combustibil, mentenanță și personal specializat.

Separarea juridică permite gestionarea distinctă a acestor riscuri, fără să elimine automat toate legăturile comerciale și financiare dintre companiile care au aceiași beneficiari reali.

Prospectul Christian Tour arată că operatorul de turism desfășura în continuare tranzacții importante cu societăți afiliate, inclusiv Memento Air și Memento International, implicate în contractarea și refacturarea serviciilor aeriene și hoteliere.

Valoarea totală a tranzacțiilor cu părțile afiliate a ajuns în 2025 la aproximativ 831,5 milioane de lei, reprezentând în principal servicii și produse turistice facturate prin aceste societăți și revândute ulterior de Christian Tour.

Două strategii de atragere a capitalului. Una a reușit, cealaltă a eșuat

După reorganizarea corporativă, cele două companii au urmat trasee diferite.

În luna mai 2026, Christian Tour a derulat o ofertă publică inițială prin care a atras de la investitori aproximativ 149 de milioane de lei (circa 29 de milioane de euro). Operațiunea a inclus atât emiterea de acțiuni noi, pentru finanțarea companiei, cât și vânzarea unor acțiuni existente de către acționarul majoritar.

Pe 22 iunie, Christian Tour a debutat la Bursa de Valori București, devenind primul mare tur-operator român listat pe piața principală.

Așa cum StartupCafe.ro a relatat la momentul listării, compania era evaluată atunci la aproximativ 80 de milioane de euro, iar capitalul atras urma să susțină dezvoltarea tehnologică și achizițiile.

În cazul AnimaWings, strategia a fost diferită.

Pe 29 aprilie 2026, compania aeriană și acționarii săi au semnat un acord cu BT Asset Management, Evergent Investments și Winners Holding Investments, prin care cei trei investitori urmau să dobândească împreună o participație de 50% din operatorul aerian.

Acordul, menționat inclusiv în prospectul IPO Christian Tour, era condiționat de îndeplinirea unor cerințe prealabile finalizării tranzacției.

Spre deosebire de oferta publică a Christian Tour, tranzacția AnimaWings nu s-a mai finalizat.

La sfârșitul lunii septembrie, compania aeriană a solicitat deschiderea procedurii insolvenței, iar la 28 octombrie a intrat efectiv în procedura generală.

Astfel, la numai câteva luni după operațiunile de finanțare pregătite de frații Pandel, cele două companii au ajuns în situații foarte diferite: Christian Tour avea capitalul atras prin Bursă și continua să obțină profit, în timp ce AnimaWings nu reușise să atragă investitorii anunțați și ajunsese în insolvență.

Reorganizarea din martie a făcut posibilă finanțarea separată a celor două afaceri. Nu există însă suficiente elemente pentru a concluziona că divizarea a fost determinată de anticiparea insolvenței AnimaWings sau că a eliminat integral riscurile economice dintre societățile afiliate.

Acțiunile Christian Tour au resimțit criza AnimaWings

Separarea juridică a afacerilor nu a împiedicat însă reacția negativă a investitorilor bursieri atunci când problemele AnimaWings au devenit publice.

Pe 1 octombrie, după anunțarea cererii de insolvență, acțiunile Christian Tour au coborât în timpul ședinței până la aproximativ 1,22 lei, față de prețul de 1,895 lei pe acțiune plătit de investitorii instituționali în oferta publică.

Ulterior, cotația a recuperat o parte din pierderi, dar a rămas sub nivelul de la listare.

Evoluția arată că, deși AnimaWings nu făcea parte din compania listată, investitorii au reacționat la riscurile asociate relațiilor comerciale și acționarilor comuni.

Raportarea financiară din 16 noiembrie oferă acum informații suplimentare pentru evaluarea impactului financiar al crizei, fără să elimine incertitudinile privind evoluția viitoare a afacerilor.

Cristian Pandel se ocupă de expansiune. Christian Tour negociază trei achiziții

Între timp, Christian Tour continuă strategia de dezvoltare prezentată investitorilor la momentul listării.

Compania anunță că se află în negocieri cu trei potențiale ținte de achiziție, atât din turism, cât și din domenii complementare, și urmărește semnarea primei tranzacții până la sfârșitul anului 2026.

Planurile nu sunt noi. Negocierile fuseseră anunțate încă din august, iar în septembrie Cristian Pandel explica faptul că operatorul român dorește să participe la consolidarea pieței turistice, în condițiile în care investitorii străini au început să cumpere agenții importante din România.

Potrivit informațiilor prezentate anterior investitorilor, cele trei companii vizate au vânzări anuale cumulate estimate la 100–130 de milioane de euro.

Tot în septembrie, StartupCafe.ro relata că fondatorul Christian Tour a renunțat la funcția de director general, conducerea executivă fiind preluată de Ștefan Petre.

Cristian Pandel a rămas președinte neexecutiv al Consiliului de Administrație, urmând să se concentreze asupra strategiei pe termen lung, inclusiv a fuziunilor și achizițiilor.

Pe lângă extinderea prin preluări de companii, Christian Tour investește în digitalizare. La sfârșitul lunii octombrie a lansat Vacanza.ro, o platformă pentru rezervări individuale de zboruri și cazare, iar pentru decembrie pregătește testarea Hello Romania, destinată turismului intern.

La 30 septembrie, compania raporta capitaluri proprii de aproximativ 37 de milioane de euro și o poziție netă de numerar de peste 13 milioane de euro.

Resursele financiare și planurile de achiziții contrastează cu situația AnimaWings, aflată în procedură de insolvență.

Pentru frații Pandel, anul 2026 a adus astfel două rezultate opuse ale strategiilor de finanțare dezvoltate în paralel. Listarea Christian Tour a permis atragerea de capital pentru consolidarea afacerii de turism, în timp ce investiția planificată pentru compania aeriană nu s-a mai realizat.

Rămâne de văzut în ce măsură separarea patrimonială efectuată înaintea IPO-ului va continua să limiteze efectele financiare ale insolvenței AnimaWings și cum va folosi Christian Tour capitalul atras de la investitorii bursieri pentru extinderea pe piața turismului.