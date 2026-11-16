Nouă funcție în aplicația financiară Revolut: Doi utilizatori pot investi împreună, printr-un cont dedicat

Revolut, aplicația financiară globală cu peste 80 de milioane de clienți la nivel mondial, dintre care aproximativ 5 milioane de români, lansează funcționalitatea „Investiții comune” în țară, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Noua opțiune este concepută pentru a ajuta partenerii, soții și familiile să facă trecerea de la gestionarea cheltuielilor comune de zi cu zi la construirea împreună a unui patrimoniu financiar pe termen lung, transmite compania.

Funcționalitatea le oferă co-investitorilor o platformă transparentă și colaborativă prin care își pot dezvolta finanțele împreună:

Utilizatorii pot investi în mii de acțiuni și ETF-uri printr-un singur cont comun de investiții , integrat alături de serviciile bancare de zi cu zi și complet separat de portofoliul individual de investiții;

, integrat alături de serviciile bancare de zi cu zi și complet separat de portofoliul individual de investiții; Ambii co-investitori au aceleași drepturi de tranzacționare , astfel încât fiecare dintre ei poate analiza, cumpăra sau vinde instrumente financiare;

, astfel încât fiecare dintre ei poate analiza, cumpăra sau vinde instrumente financiare; „Investiții comune” funcționează împreună cu abonamentele Revolut. Dacă unul dintre parteneri deține un plan cu plată Ultra, Metal sau Premium, acesta poate folosi alocarea lunară de ordine fără comision, respectiv 5 pentru Premium și 10 pentru Metal și Ultra, și pentru ordinele de investiții comune pe care le execută.

„O locuință, o mașină, planificarea pensionării sau siguranța financiară a familiei sunt obiective comune care presupun mult mai mult decât economisirea pe termen scurt. Mult timp, investițiile de retail au fost tratate ca o activitate individuală, iar familiile au fost nevoite să își gestioneze viitorul financiar comun prin foi de calcul complicate sau prin conturi separate. Prin Investiții comune aducem colaborarea reală în gestionarea finanțelor familiei, combinând vizibilitatea în timp real cu posibilitatea ca ambii parteneri să efectueze tranzacții, într-un cadru adaptat profilului de risc și construit pentru un viitor financiar comun”, a declarat Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (EEA) at Revolut.

Clienții care au deja un Cont Comun Revolut activ pot activa noua funcționalitate direct din aplicație, în doar câțiva pași. De asemenea, utilizatorii existenți ai platformei Revolut Invest pot invita un co-investitor eligibil să creeze un Cont Comun, pentru a putea începe să investească împreună imediat după finalizarea evaluării de adecvare.

Pentru a încuraja investițiile responsabile în comun, „Investiții comune” este configurată implicit cu parametri de risc mai reduși, transmite Revolut. Ambii titulari trebuie să parcurgă individual evaluarea de adecvare, iar tranzacționarea instrumentelor cu un nivel de risc mai ridicat este disponibilă doar atunci când profilurile de risc verificate ale ambilor parteneri ating sau depășesc nivelul de risc necesar.

Revolut a fost fondat în anul 2015, la Londra, de finanțistul de origine rusă Nikolay Storonsky și programatorul ucrainean Vlad Yatsenko. Revolut funcționează în Uniunea Europeană pe baza unei licențe bancare emise în Lituania pentru banca Revolut Bank UAB. La finalul anului 2024, s-a deschis sucursala din România a Revolut Bank UAB. Astfel, clienții din România au migrat la entitatea românească, primind IBAN românesc propriu Revolut.

În septembrie 2025, Revolut Bank UAB a numit-o pe Florina Moisei în rolul de country manager al sucursalei sale locale, Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București. În România, compania financiară spune că are aproximativ 5 milioane de clienți.