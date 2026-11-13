„Black Friday” imobiliar lângă lacul Pantelimon: teren de peste 3 hectare, scos la licitație cu reducere de 50%. Aprobări pentru blocuri cu 11 etaje

Un teren de peste 3 hectare din București, situat în apropierea lacului Pantelimon, este scos la licitație pentru aproximativ 5,6 milioane de euro, la jumătate din valoarea stabilită de evaluator. Proprietatea se află într-o fostă zonă industrială, cu potențial de reconversie rezidențială, și a beneficiat de aprobarea unui proiect imobiliar cu blocuri de până la 11 etaje.

Licitația este programată pentru 8 decembrie 2026, după mai multe încercări de vânzare a proprietății. Prețul de pornire a coborât de la aproximativ 11,2 milioane de euro, cât reprezenta evaluarea inițială, la 5,6 milioane de euro, fără TVA.

Terenul, cu o suprafață de circa 31.400 de metri pătrați, se află în estul Capitalei, în apropierea lacului Pantelimon și a International School of Bucharest.

Amplasamentul face parte dintr-o zonă ocupată în trecut de activități industriale, dar care beneficiază de vecinătatea unor cartiere rezidențiale, a lacului și a infrastructurii urbane existente.

Proiect imobiliar cu blocuri de 11 etaje

Unul dintre principalele atuuri ale terenului este istoricul său urbanistic.

În 2022, Consiliul Local Sector 3 a aprobat un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construirea unui ansamblu cu locuințe colective, birouri, spații comerciale și servicii.

Proiectul prevedea clădiri de până la 11 etaje, cu o înălțime maximă de 40 de metri.

La indicatorii urbanistici aprobați atunci, terenul ar permite, teoretic, dezvoltarea unei suprafețe construite desfășurate de aproximativ 94.000 de metri pătrați, dacă aceștia pot fi utilizați integral în prezent.

Din patrimoniul grupului rus Mechel, în portofoliul unei firme românești

Terenul a aparținut anterior Mechel Service România, companie din fostul grup siderurgic rus Mechel, care a deținut mai multe combinate metalurgice în România.

În 2018, proprietatea a fost cumpărată din procedura de faliment a societății Mechel de către Steel Transport & Logistic, o firmă românească activă în industria construcțiilor metalice.

Compania cumpărătoare a continuat demersurile pentru schimbarea regimului urbanistic și dezvoltarea unui proiect imobiliar.

Steel Transport & Logistic a avut, în perioada sa de vârf, afaceri anuale de peste 80 de milioane de lei, însă activitatea s-a redus puternic în ultimii ani.

În 2020, firma a contractat un credit de la Intesa Sanpaolo, prin programul guvernamental IMM Invest. Ulterior, banca a inițiat executarea silită pentru recuperarea unor obligații financiare, iar statul a fost implicat în procedurile de recuperare a garanției acordate prin program.

Terenul este acum scos la vânzare în cadrul celei de-a treia licitații, la un preț de pornire echivalent cu aproximativ 180 de euro pe metru pătrat, fără TVA.

În anumite condiții prevăzute de lege, proprietatea poate fi adjudecată inclusiv sub acest nivel.

Licitația din 8 decembrie ar putea atrage interesul dezvoltatorilor imobiliari care urmăresc terenuri de mari dimensiuni în București, în special în zonele fostelor platforme industriale cu perspective de reconversie rezidențială.