Apa care promite criptomonede a ajuns la vânzare. Cât costă și când vor primi cumpărătorii tokenii. În afacere a investit un cunoscut fotbalist român

Apa minerală River, comercializată în cadrul unui proiect care promite să recompenseze cumpărătorii cu criptomonede, a ajuns la vânzare în România, după mai multe amânări. În afacere este implicat și fostul internațional român László Sepsi, devenit antreprenor în domeniul imobiliar după retragerea din fotbal. Un bax de 12 sticle costă 44 de lei, dar prețul final poate ajunge la 83 de lei, cu garanția ambalajelor și transportul incluse. Între timp, compania a modificat condițiile pentru activarea criptomonedei $RIVR și pregătește o rețea de distribuție pentru reducerea costurilor de livrare.

Proiectul River Token a fost prezentat pe larg de StartupCafe.ro în articolul publicat în septembrie 2026 despre afacerea care încearcă să conecteze apa îmbuteliată, criptomonedele și piața imobiliară.

Planurile inițiale prevedeau lansarea comercială a apei la jumătatea lunii octombrie și activarea criptomonedei $RIVR la începutul aceleiași luni. Calendarul a fost modificat, iar deschiderea magazinului online a fost amânată succesiv.

Pe 2 noiembrie, József Tóth, unul dintre fondatorii proiectului, explica pentru StartupCafe.ro că au existat probleme tehnice și indica data de 15 noiembrie pentru funcționarea platformei.

Între timp, magazinul online a devenit operațional. Pe 16 noiembrie, StartupCafe.ro a plasat și achitat o comandă pentru un bax de apă River, urmând să verifice și livrarea efectivă a produsului.

Cât costă apa River. Compania pregătește puncte de ridicare pentru reducerea cheltuielilor de transport

Apa River este comercializată în baxuri de câte 12 sticle PET, fiecare cu o capacitate de 0,5 litri. Produsul provine din județul Hunedoara, din zona Geoagiu, și este îmbuteliat în România, potrivit informațiilor comunicate anterior de reprezentanții proiectului.

Prețul afișat în magazinul online este de 44 de lei pentru un bax, echivalentul a aproximativ 3,67 lei pentru o sticlă de jumătate de litru. La această sumă se adaugă garanția SGR de 6 lei, recuperabilă prin returnarea celor 12 ambalaje.

În cazul comenzii plasate de StartupCafe.ro, transportul prin FAN Courier a costat încă 33 de lei, astfel încât suma totală achitată a ajuns la 83 de lei pentru 12 sticle de apă, respectiv 6 litri.

Costul efectiv al comenzii a fost astfel de aproximativ 6,92 lei pe sticlă sau 13,83 lei pe litru, cu garanția și transportul incluse.

Transportul reprezintă aproape 40% din suma achitată și echivalează cu 75% din prețul propriu-zis al apei.

József Tóth a declarat pentru StartupCafe.ro că River Token lucrează la soluții pentru diminuarea cheltuielilor de livrare și intenționează să dezvolte o rețea de puncte de ridicare în orașele din România.

Potrivit acestuia, cumpărătorii din apropierea depozitului central pot ridica deja produsele direct, fără să mai suporte costurile curieratului.

Compania urmărește extinderea treptată a distribuției, inclusiv prin magazine fizice, după atingerea primei etape de dezvoltare a comunității de utilizatori.

Pentru moment, comercializarea online și livrările directe reprezintă principalele canale prin care River Token încearcă să ajungă la consumatori.

Când vor primi cumpărătorii criptomonedele promise

Deși apa River poate fi cumpărată, criptomoneda $RIVR nu este încă disponibilă pentru utilizare de către consumatori.

Compania condiționează activarea mecanismului de recompensare de atingerea unui prag de 10.000 de utilizatori activi ai aplicației mobile River Token.

József Tóth a confirmat pentru StartupCafe.ro că fiecare dintre acești utilizatori trebuie să înregistreze minimum 12 coduri valide, corespunzătoare unui bax de apă.

Fiecare sticlă River conține sub capac un cod unic de 11 caractere, care poate fi introdus în aplicație. Pentru fiecare cod valid, utilizatorul primește un punct virtual.

Condițiile actuale sunt diferite de cele prezentate în septembrie, când era suficientă înregistrarea unui singur cod pentru ca o persoană să fie considerată utilizator activ.

În noua formulă, pragul necesar activării criptomonedei presupune înregistrarea a cel puțin 120.000 de coduri de către 10.000 de utilizatori diferiți, echivalentul a 120.000 de sticle de apă.

Această cantitate corespunde unui număr de 10.000 de baxuri. La prețul actual de 44 de lei pentru un bax, comercializarea întregului volum ar reprezenta vânzări de aproximativ 440.000 de lei, fără transport și garanțiile SGR. Este un calcul teoretic, nu o valoare a vânzărilor deja realizate.

River Token a introdus și trei niveluri de participare în aplicație: Explorer River, pentru utilizatorii care înregistrează primul cod, Membru River, pentru cei care acumulează 12 coduri, și Investitor River, pentru utilizatorii care ajung la 120 de coduri.

Compania precizează că aceste denumiri au caracter comercial și nu presupun drepturi financiare sau garanții de câștig.

După atingerea pragului de 10.000 de utilizatori activi, punctele ar urma să poată fi convertite în criptomonede $RIVR, la un raport de un token pentru fiecare punct acumulat.

Distribuirea tokenilor către portofelele digitale ale utilizatorilor este prevăzută în tranșe semestriale.

Deocamdată, punctele virtuale nu pot fi transferate sau tranzacționate și nu au o valoare monetară garantată. Compania nu a stabilit nici un termen cert pentru atingerea pragului de utilizatori și activarea criptomonedei.

Cele 100 de milioane de tokeni RIVR există deja pe blockchain

Deși criptomoneda nu a fost încă lansată pentru tranzacționare, tokenii au fost deja generați din punct de vedere tehnic.

O verificare realizată de StartupCafe.ro în registrul public MultiversX Explorer a identificat tokenul RiverToken, cu simbolul RIVR și identificatorul RIVR-3f3ec4 .

Cantitatea înregistrată este de 100 de milioane de tokeni, corespunzătoare ofertei anunțate de companie.

La momentul verificării, întreaga cantitate figura în posesia unui singur deținător, iar platforma nu afișa un preț de piață pentru criptomonedă.

Istoricul blockchain arată că operațiunea inițială de transfer a celor 100 de milioane de unități a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie 2025.

Prin urmare, emiterea tehnică a tokenilor a precedat cu aproape un an lansarea comercială a apei. Distribuirea lor către cumpărători și tranzacționarea pe platformele specializate sunt însă etape distincte, care urmează să fie realizate.

Potrivit structurii prezentate de River Token, jumătate din cele 100 de milioane de unități sunt rezervate recompensării consumatorilor, 20% lichidității pe platformele de tranzacționare, 15% echipei fondatoare, 10% recompenselor pentru staking și 5% parteneriatelor și promovării.

Compania mai afirmă că, pentru fiecare sticlă de apă vândută, direcționează 50 de bani către un fond destinat susținerii lichidității viitoarei criptomonede.

După activarea și listarea $RIVR, mecanismul ar urma să fie modificat, compania intenționând să aloce trimestrial 25% din profit pentru susținerea lichidității.

De la sticle de apă la apartamente. Rolul fostului internațional László Sepsi

Printre investitorii proiectului River Token se numără fostul internațional român László Sepsi, care a evoluat de-a lungul carierei la Benfica Lisabona, Racing Santander, CFR Cluj și FC Nürnberg.

După retragerea din fotbal, Sepsi s-a concentrat asupra afacerilor imobiliare, dezvoltând proiecte rezidențiale în Târgu Mureș.

Potrivit datelor financiare analizate anterior de StartupCafe.ro, trei dintre firmele sale din domeniul construcțiilor și dezvoltărilor imobiliare aveau, la sfârșitul anului 2025, active cumulate de aproximativ 5,3 milioane de euro.

Legătura dintre apa îmbuteliată, criptomonede și sectorul imobiliar reprezintă una dintre particularitățile proiectului River Token.

József Tóth explica anterior pentru StartupCafe.ro că fondatorii urmăresc dezvoltarea unor parteneriate comerciale prin care tokenii $RIVR să poată fi utilizați inclusiv pentru achiziționarea de bunuri imobiliare.

Astfel, criptomoneda nu ar urma să fie destinată exclusiv tranzacționării pe platformele specializate, ci și utilizării pentru achiziții de produse și servicii de la partenerii care ar accepta-o.

Deocamdată, aceste utilizări reprezintă obiective viitoare, dependente de lansarea criptomonedei și de încheierea unor acorduri comerciale.

River Token a făcut însă primul pas către piața de consum: produsul fizic poate fi comandat și achitat online.

Următoarea etapă va fi dezvoltarea distribuției și atragerea celor 10.000 de utilizatori activi necesari pentru punerea în funcțiune a mecanismului digital de recompensare.

Până atunci, cumpărătorii plătesc pentru apă îmbuteliată și pot acumula puncte virtuale, a căror eventuală transformare în criptomonede cu valoare economică depinde de evoluția viitoare a proiectului.