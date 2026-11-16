Investiție de 20 de milioane de euro într-o școală privată de lângă București. Teren cumpărat împreună cu un mare grup britanic de educație

Verita International School anunță o investiție de 20 de milioane de euro pentru construirea unui nou campus educațional în Voluntari, la nord de București. Proiectul, susținut de grupul britanic Dukes Education, va avea o suprafață de 10.500 de metri pătrați și ar urma să fie inaugurat în august 2028. Compania de consultanță imobiliară Colliers România va coordona dezvoltarea investiției.

Noul Verita City Campus va fi construit pe Bulevardul Pipera, în apropierea sediului Porsche România și a centrului comercial Promenada Mall. Terenul a fost deja achiziționat de Verita împreună cu partenerul britanic Dukes Education, potrivit unei declarații făcute în septembrie de fondatorul școlii, Richard Joannides, pentru Ziarul Financiar.

„Am cumpărat împreună cu Dukes Education un teren mare pe bulevardul Pipera, înainte de Porsche România, unde construim 10.000 mp de spaţii educaţionale”, declara atunci Richard Joannides.

Lucrările sunt programate să înceapă la începutul anului 2027, sub rezerva obținerii autorizațiilor și aprobărilor necesare, iar inaugurarea este prevăzută pentru august 2028. Înscrierile pentru anul școlar 2028–2029 vor începe în 2027.

Colliers va coordona investiția

Compania Colliers România a fost selectată în urma unei licitații pentru a gestiona proiectul, de la planificare și autorizare până la execuția lucrărilor și predarea clădirilor.

Serviciile includ coordonarea proiectării, managementul construcției, gestionarea achizițiilor și monitorizarea costurilor.

„Proiectele din zona educațională necesită o abordare integrată și o coordonare atentă, deoarece spațiul construit influențează direct experiența de învățare. În cazul campusului Verita, obiectivul nostru este să livrăm un proiect bine calibrat din punct de vedere tehnic și funcțional, care să răspundă nevoilor reale ale utilizatorilor și să respecte cele mai bune standarde de execuție”, a declarat Alexandru Atanasiu, Partner și Head of Construction Services în cadrul Colliers.

Noul campus va include laboratoare pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM), studiouri de artă și muzică, bibliotecă, centru de cercetare digitală, facilități sportive și un Centru de Inovare și Antreprenoriat.

Clădirea va fi proiectată conform standardelor nZEB, pentru construcții cu un consum de energie aproape zero.

Campusul va primi copii și adolescenți cu vârste între 2 și 18 ani, acoperind toate nivelurile de învățământ, de la grădiniță până la liceu, pe baza curriculumului britanic și a programului International Baccalaureate (IB).

Verita se extinde și în Tunari, printr-un proiect imobiliar dezvoltat de Alesonor

Investiția din Voluntari face parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare a rețelei Verita International School, care include și extinderea campusului din Tunari, amplasat în ansamblul rezidențial Amber Forest.

Prima etapă a Amber Campus, dezvoltată împreună cu compania imobiliară Alesonor, a fost deschisă în 2026, în urma unei investiții de aproape 10 milioane de euro.

Aceasta cuprinde aproximativ 4.500 de metri pătrați de spații educaționale și sportive, cu o capacitate de până la 450 de elevi.

O a doua etapă prevede construirea unei clădiri de aproximativ 5.000 de metri pătrați, destinată învățământului secundar. La finalizarea dezvoltării, investiția totală în campusul din Tunari este estimată la aproximativ 20 de milioane de euro, iar capacitatea ar urma să ajungă la circa 1.000 de elevi.

Potrivit fondatorului Verita, cele două campusuri noi ar urma să ofere împreună peste 2.000 de locuri pentru elevi.

Cine sunt investitorii britanici din spatele Verita

Verita International School a fost înființată în 1982 și s-a dezvoltat, începând din 2012, sub conducerea lui Richard Joannides.

În 2024, Verita a încheiat un parteneriat cu Dukes Education, grup britanic de învățământ privat fondat de antreprenorul Aatif Hassan.

În prezent, Dukes Education operează o rețea de peste 80 de instituții educaționale, care deservesc aproximativ 20.000 de elevi și au circa 5.000 de angajați.

Grupul desfășoară și activități de consultanță pentru admiterea la universități, programe educaționale de vară și servicii de consiliere în carieră.

Verita are în prezent aproximativ 1.500 de elevi și 300 de profesori și membri ai personalului în România și Grecia. În România, comunitatea școlii reunește aproximativ 750 de familii în campusurile din Aviației și Tunari.

Prin noile investiții, Verita urmărește extinderea capacității de școlarizare și consolidarea prezenței pe piața învățământului privat internațional din România.