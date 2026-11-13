Dezvoltatorul imobiliar Cometex (Altex)  deschide prima fază din București Sud Retail Park

Cometex, parte din grupul Altex și unul dintre principalii dezvoltatori de parcuri de retail din România, deschide prima fază din București Sud Retail Park, complex comercial situat în comuna Jilava, județul Ilfov, în zona de sud a Capitalei.

Primul magazin din acest complex, Altex, s-a deschis joi, 12 noiembrie, și va fi urmat de Popeyes în decembrie și de Lidl în ianuarie, a anunțat dezvoltatorul, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

București Sud Retail Park se consideră „un nou pol de retail” de peste 45.000 mp, cel mai mare proiect Cometex de până acum. Proiectul va deservi și comunitățile din împrejurimi.

Prima fază, cu Altex, Popeyes și Lidl, are o valoare de peste 11,5 milioane de euro.

Proiectul se dezvoltă în trei faze, reunind branduri de referință și concepte complementare de retail, fashion și food, cu obiectivul de a crea o destinație comercială modernă, cu potențial de atracție regională:

Faza 1 reunește primele ancore comerciale, Altex, Popeyes (drive-in) și Lidl, cu o suprafață cumulată de aproximativ 6.200 mp, într-un mix de electronice, retail alimentar și food service.

Faza 2 însumează aproximativ 19.500 mp, cu Kaufland (primul trimestru din 2027), galerii comerciale (al doilea trimestru din 2027) și McDonald's.

Faza 3 adaugă aproximativ 20.000 mp cu retaileri care vor fi anunțați în viitor.

Primul magazin deschis este Altex București Sud Jilava, cu o suprafață comercială de 2.750 mp. Este al cincilea Altex din Ilfov, iar rețeaua din București și Ilfov ajunge la 16 unități. Magazinul oferă locuitorilor din Jilava și din zonele învecinate acces la o gamă variată de produse din categorii precum electrocasnice mari și mici, IT&C, multimedia, gaming și smart home.

„București Sud Retail Park este cel mai mare proiect Cometex de până acum. Prima fază, de peste 11,5 milioane de euro, cu Altex, Popeyes și Lidl iar deschiderile continuă etapizat, cu Kaufland și galeriile comerciale în 2027. Aducem aici, la doar șapte kilometri de centrul Capitalei, o destinație comercială completă, cu branduri cunoscute și o experiență modernă de cumpărături, aproape de casă, pentru comunitățile din Jilava, Măgurele, sudul Bucureștiului și din împrejurimi”, a declarat Adrian Urdă, Director General Cometex.

București Sud Retail Park este amplasat pe strada Promenada nr. 48, în comuna Jilava, județul Ilfov.

Cu București Sud Retail Park, Cometex ajunge la al 20-lea proiect de retail park din rețeaua sa națională, consolidându-și poziția printre principalii dezvoltatori de parcuri de retail din România.

Cometex este unul dintre principalii dezvoltatori de parcuri de retail din România și o companie cu capital 100% românesc, specializată în dezvoltarea, operarea și administrarea de centre comerciale la nivel național, cu accent pe zone urbane cu potențial de creștere durabilă. Compania operează în prezent o rețea de 20 parcuri de retail în 19 orașe din România, contribuind la dezvoltarea infrastructurii comerciale moderne și la consolidarea comunităților locale.

Proiectele Cometex reunesc branduri naționale și internaționale de renume, precum Action, Ador Mobila, Altex, Animax, Askona, Banca Transilvania, Best Simob, C&A, Casa Eduard, Deichmann, dm, Dr. Max, Energy Plus, Fressnapf, JYSK, Kaufland, KiK, Lidl, Martes Sport, Maxi Pet, McDonald’s, Media Galaxy, Mobexpert, Nativo, Naturlich, Noriel, PENNY, Pepco, Practi, Raiffeisen Bank, Rotakt, Sinsay, Sportisimo, Staer, Takko, TEDi, Top Magazin și Zoo Center, alături de operatori locali și naționali din segmentul food & beverage.