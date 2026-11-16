Noi reguli pentru Airbnb și Booking: România nu a emis niciun număr unic de înregistrare, la aproape 6 luni de la aplicarea regulamentului UE. Ce trebuie să știe proprietarii

România nu a emis niciun număr unic de înregistrare pentru locuințele închiriate pe termen scurt prin platforme precum Airbnb și Booking.com, deși Regulamentul UE 2024/1028 se aplică din 20 mai 2026. Ministerul Economiei a confirmat pentru StartupCafe.ro că registrul național și sistemul informatic necesar schimbului de date cu platformele nu sunt funcționale și că nu există un termen oficial pentru lansarea lor. Proprietarii nu pot obține, deocamdată, noile numere de înregistrare, dar lipsa acestora nu atrage automat sancțiuni.

La aproape șase luni de la data aplicării regulamentului european privind colectarea și schimbul de date referitoare la închirierile pe termen scurt, autoritățile române se află încă în etapa pregătirii infrastructurii necesare.

Într-un răspuns transmis StartupCafe.ro, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) precizează că nu există o platformă funcțională pentru emiterea numerelor unice de înregistrare și că nu a fost emis niciun astfel de număr.

„Până la acest moment, procedura națională de înregistrare și emitere a numerelor unice prevăzute de Regulamentul (UE) 2024/1028 nu a fost operaționalizată. În consecință, nu a fost pusă la dispoziție o platformă națională funcțională pentru obținerea acestor numere și nu au fost emise numere unice de înregistrare în temeiul regulamentului”, a transmis instituția.

Situația este similară celei din luna iunie, când ministerul comunica, tot la solicitarea StartupCafe.ro, că modalitatea de implementare a noilor reguli europene era încă în analiză.

StartupCafe.ro relata atunci că emiterea codurilor unice nu începuse.

Între timp, ministerul a inițiat demersuri pentru dezvoltarea infrastructurii informatice, însă nu poate preciza când va deveni funcțională.

Ce riscă proprietarii care nu au numărul unic de înregistrare

Pentru proprietarii și antreprenorii care oferă cazare prin Airbnb, Booking.com sau alte platforme digitale, principala întrebare este dacă lipsa noului număr de înregistrare poate atrage amenzi sau eliminarea anunțurilor.

Regulamentul UE 2024/1028 stabilește condițiile în care trebuie să funcționeze procedurile de înregistrare a spațiilor de cazare închiriate pe termen scurt și obligațiile de transmitere a datelor către autorități.

Acesta nu introduce automat obligația fiecărui proprietar din Uniunea Europeană de a obține un nou număr de înregistrare, indiferent de legislația națională. Obligațiile privind numărul unic depind de existența unei proceduri de înregistrare aplicabile.

În România, procedura națională avută în vedere pentru aplicarea noului mecanism european nu este încă operațională.

În consecință, potrivit cadrului legislativ și informațiilor oficiale disponibile, proprietarii nu riscă automat amenzi doar pentru că nu dețin noul număr unic pe care autoritățile române nu îl emit încă.

Situația trebuie însă diferențiată de obligațiile de clasificare turistică, deja existente în legislația națională.

Booking.com: Platforma este pregătită, dar așteaptă registrul național din România

În luna iunie, StartupCafe.ro a solicitat principalelor platforme de rezervări informații despre aplicarea Regulamentului UE 2024/1028 în România.

Booking.com a confirmat atunci că dispune deja de infrastructura tehnică necesară pentru colectarea și afișarea numerelor de înregistrare, precum și pentru transmiterea datelor către autorități.

„Suntem foarte conștienți de Regulamentul UE privind închirierile pe termen scurt și ne pregătim pentru acesta de câțiva ani. Deja avem capacitatea tehnică pentru ca unitățile de cazare să furnizeze un număr de înregistrare și să îl afișăm pe platforma noastră, așa cum procedăm și în alte jurisdicții unde acest lucru este obligatoriu. De asemenea, avem posibilitatea tehnică de a partaja date din partea noastră. Odată ce România va implementa acest regulament și registrul național va fi lansat cu succes, ne vom conforma în consecință”, a transmis un purtător de cuvânt al Booking.com, într-un răspuns pentru StartupCafe.ro.

Această poziție indică faptul că platforma condiționa aplicarea noului mecanism de operaționalizarea registrului românesc.

Nu există, în informațiile disponibile StartupCafe.ro, o confirmare că Booking.com sau Airbnb ar fi suspendat anunțuri din România exclusiv pentru lipsa noului număr unic prevăzut de Regulamentul UE 2024/1028.

Separat, platformele pot solicita documentele de clasificare turistică prevăzute de legislația națională.

Amenzile de până la 50.000 de lei rămân valabile pentru lipsa clasificării turistice

Ministerul Economiei atrage atenția că întârzierea implementării noului sistem european nu elimină obligațiile legale deja existente.

Potrivit HG nr. 1267/2010, structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamentele și camerele închiriate în regim hotelier, trebuie să dețină certificat de clasificare sau autorizație provizorie de funcționare, după caz.

Desfășurarea activității fără documentele necesare constituie contravenție și se sancționează cu amenzi între 40.000 și 50.000 de lei.

Ministerul precizează că a avut discuții cu reprezentanții Booking.com și Airbnb, în cadrul cărora a reamintit obligația operatorilor de cazare de a respecta legislația românească privind clasificarea turistică.

Prin urmare, proprietarii trebuie să facă distincția între certificatul de clasificare, care este obligatoriu potrivit legislației naționale și poate fi obținut în continuare, și noul număr unic de înregistrare aferent mecanismului european, pentru care sistemul național nu a fost încă lansat.

Ministerul Economiei a cerut sprijinul ADR și STS. Nu există un termen pentru lansarea sistemului

Pentru implementarea Regulamentului UE 2024/1028, Ministerul Economiei are în vedere dezvoltarea unui registru național al spațiilor de cazare închiriate pe termen scurt, denumit Registrul STR, și a unui Punct Digital Unic Național (SDEP).

Acesta din urmă va permite schimbul de informații între autoritățile competente și platformele digitale de rezervări.

Ministerul a solicitat sprijinul Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) și al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), pentru definirea cerințelor tehnice și a arhitecturii informatice, precum și pentru asigurarea interoperabilității și securității sistemului.

De asemenea, este avută în vedere constituirea unui grup de lucru interinstituțional.

„Calendarul operaționalizării depinde de definirea soluției tehnice, de stabilirea cerințelor funcționale și de resursele financiare disponibile. La acest moment, nu este disponibil un termen oficial confirmat pentru punerea în funcțiune a sistemului”, precizează MEDAT.

În luna mai, ministrul Economiei, Irineu Darău, declara pentru StartupCafe.ro că instituția are ca obiectiv clarificarea legislației și a soluțiilor informatice necesare până la sfârșitul anului 2026.

Ministrul vorbea atunci și despre dezvoltarea unei fișe digitale de cazare și integrarea informațiilor relevante pentru fiscalitate, siguranța cetățenilor și statisticile turistice.

La jumătatea lunii noiembrie, ministerul nu poate confirma însă un calendar oficial pentru finalizarea sistemului.

Până la operaționalizarea acestuia, proprietarii și operatorii de cazare trebuie să respecte în continuare procedurile naționale de clasificare, fără să fie necesară solicitarea unui număr unic printr-o platformă care nu este încă funcțională.