Atac informatic la Depozitarul Central al Bursei de Valori București. Date personale ale investitorilor, accesate de hackeri. Ce spune instituția despre siguranța acțiunilor investitorilor

Depozitarul Central a confirmat oficial atacul cibernetic asupra aplicației Servicii Online pentru Investitori, în urma căruia au putut fi accesate date personale, inclusiv CNP-uri și conturi IBAN. Instituția precizează însă că atacul nu a afectat deținerile de acțiuni și alte instrumente financiare și nici operațiunile de decontare a tranzacțiilor bursiere.

UPDATE - Depozitarul Central: Acțiunile investitorilor și tranzacțiile bursiere nu au fost afectate

Depozitarul Central a transmis, într-un comunicat de presă remis StartupCafe.ro, că atacul cibernetic a vizat exclusiv aplicația Servicii Online pentru Investitori, folosită de persoanele fizice pentru accesarea serviciilor instituției.

Potrivit comunicatului, incidentul a fost identificat chiar în ziua producerii, iar măsurile de investigare și remediere au fost luate imediat.

Instituția precizează că atacul nu a afectat sistemele care țin evidența acțiunilor și a altor instrumente financiare deținute de investitori și nici operațiunile de decontare a tranzacțiilor bursiere.

„Nu au fost accesate, modificate și/sau alterate deținerile de instrumente financiare sau informații privind tranzacțiile decontate”, se arată în comunicatul Depozitarului Central.

Instituția mai precizează că investitorii au în continuare acces la toate serviciile sale. Cele oferite prin aplicația Servicii Online pot fi accesate, în perioada indisponibilității acesteia, prin poștă sau prin prezentarea la ghișeul sediului secundar.

Depozitarul Central a informat autoritățile competente, colaborează cu acestea pentru investigarea incidentului și a intensificat monitorizarea sistemelor informatice.

Comunicatul nu precizează câte persoane au fost afectate, dacă datele personale accesate au fost și copiate de atacatori sau prin ce vulnerabilitate s-a produs atacul.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Potrivit Economica.net, Depozitarul Central a informat utilizatorii că atacatorii au putut vizualiza datele furnizate la crearea conturilor: nume, prenume, adrese, CNP-uri, seria și numărul cărții de identitate, adrese de e-mail, numere de telefon și coduri IBAN.

Instituția susține că datele nu au fost modificate sau alterate, iar parolele utilizatorilor nu au fost compromise. Nu se cunoaște, deocamdată, numărul persoanelor afectate și nici dacă informațiile au fost copiate de atacatori.

Depozitarul Central a apelat la o echipă de specialiști și a notificat Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), potrivit Profit.ro.

Instituția recomandă utilizatorilor să folosească parole diferite pentru serviciile online, să activeze autentificarea în doi pași și să fie atenți la eventuale tentative de fraudă prin e-mail, SMS sau telefon.

Depozitarul Central administrează evidența instrumentelor financiare deținute de investitori, inclusiv acțiunile dobândite în cadrul privatizării în masă din anii '90.