„M-am dus puțin aricit” – experiența unui antreprenor IT luat de Armată la exercițiul MOBEX-B-IF-25

Antreprenorul Eduard Alexandrian, fondator al unei apreciate platforme online de contabilitate, a fost și el chemat la exercițiul MOBEX-B-IF-25, organizat recent de Armata Română, și a povestit că, deși s-a dus „puțin aricit”, a înțeles nevoia organizațională a unei astfel de acțiuni de mobilizare.

Eduard Alexandrian a fondat în anul 2011 firma Know Now Solutions, care a devenit cunoscută mai ales pentru platforma sa IT de automatizări pentru contabilitate 4Secunde.ro, prin care se completează și se depun automat declarațiile la ANAF. În 2015, el a fost inclus de Google într-o listă a inovatorilor din Europa de Est, pentru proiectul său, SafeDrive, o aplicație pentru recompensarea șoferilor care nu folosesc telefonul în timp ce conduc.

Recent, Eduard a fost rechemat și el la Armată, pentru exercițiul MOBEX-B-IF-25, la care au participat peste 10.000 de bărbați români care făcuseră stagiul militar. Luni, s-a numărat printre rezerviștii din București, care au fost duși la tragere, în poligon.

„În primă fază m-a deranjat, m-am dus puțin aricit”, a povestit Eduard, pe Facebook.

Dar în cazul lui, cel puțin, organizarea a mers bine:

„La unitatea militară organizarea mi s-a părut cel puțin bună, poate chiar foarte bună. Ora 6.50, întuneric, direct din DN1 (stau in Nord, am fost chemat la unitatea militară de aviație de lângă Aeroportul Otopeni, în dreapta pistei) te lua un militar cu vestă reflectorizantă. Totul pe acolo era iluminat cu unități mobile de reflectoare cu generatoare - am văzut prima oară așa ceva la US Army, la Kogălniceanu, prin 2007”.

El a făcut Armata în urmă cu 23 de ani, cand România încă nu era în NATO. Ajuns acum în unitate, a primit echipament nou, cafea și hrană.

„Am primit echipament nou complet, până la șosete, tricou și două perechi de pantaloni, pregătite în cutie cu numele meu și acel număr unic (aici a ajutat că m-au chemat acum 2 luni să actualizeze detaliile mele). După echipare aveam acolo cafea, apă la 2L, sandwiches” - a mai povestit Eduard.

Rezerviștii au fost duși apoi cu autocarele la un poligon de tragere de lângă Ploiești. Eduard a fost repartizat sub comanda unei doamne căpitan. A trecut printr-un instructaj, a tras 16 cartușe cu Kalașnikovul și l-a prins și ploaia prin poligon.

„Ploua mărunt, am mai stat și prin ploaie, nu am avut și haină de ploaie ca alții care au venit din alte părți. A fost ușor frig, nu am murit”, a mai scris Eduard Alexandrian.

Exercițiul a durat mai puțin de 8 ore cu totul, de când a plecat de acasă și până a revenit acasă. Trângând linie, antreprenorul înțelege nevoia Armatei de a organiza o astfel de acțiune de mobilizare militară.

„Sunt 23 ani de când am terminat armata și nu m-a chemat nimeni pentru nimic în afară de înlocuirea unității din livret la schimbarea domiciliului. Pentru orice organizație, acești 23 ani sunt foarte mulți pentru a ști real cum stai, indiferent ce înseamnă asta”, a concluzionat Eduard Alexandrian.

Iată o sesiune de pitching susținută de Eduard Alexandrian, pentru platforma sa, DeclaratiaUnică.ro, la acceleratorul de startup-uri Commons Accel, acum 3 ani: