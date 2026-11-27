Aproape 200 de antreprenori, ingineri, cercetători și studenți s-au înscris la ediția din România a CASSINI Hackathon, competiție europeană în cadrul căreia participanții vor dezvolta soluții tehnologice pentru securitate și reziliență, utilizând date și servicii ale programelor spațiale ale Uniunii Europene. Echipele câștigătoare vor avea acces la premii în bani și programe de accelerare a afacerilor.

Competiția, organizată în România de Romanian Tech Startups Association (ROTSA), se desfășoară în perioada 27-29 noiembrie 2026, la Centrul PRECIS al Universității Politehnica din București, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Ajuns la cea de-a 12-a ediție, CASSINI Hackathon este o inițiativă europeană care urmărește valorificarea comercială a tehnologiilor și datelor furnizate de programele spațiale ale UE.

Competiția se desfășoară simultan în zece țări: România, Germania, Finlanda, Cehia, Irlanda, Bulgaria, Italia, Lituania, Polonia și Ucraina, sub tema „Spațiul UE pentru pace și reziliență”.

Ce soluții tehnologice vor dezvolta participanții

Inovatorii au la dispoziție trei direcții de dezvoltare a proiectelor: securitatea cibernetică a infrastructurilor strategice care utilizează tehnologii spațiale, gestionarea situațiilor de criză și protejarea populației civile, precum și combaterea criminalității transnaționale și a terorismului.

Pentru dezvoltarea prototipurilor, echipele pot utiliza datele și serviciile furnizate de Galileo, sistemul european de navigație prin satelit, Copernicus, programul UE de observare a Pământului, și EGNOS, sistemul european care îmbunătățește precizia navigației prin satelit.

Aceste tehnologii pot sta la baza unor produse și servicii comerciale destinate monitorizării infrastructurilor critice, gestionării situațiilor de urgență sau securității transporturilor.

Organizatorii subliniază relevanța competiției pentru România, în contextul riscurilor de securitate din regiunea Mării Negre.

„Atacurile cu drone aeriene și maritime care au afectat navigația comercială și infrastructura portuară, precum și riscurile asociate minelor marine și securității comunicațiilor arată cât de important este să dezvoltăm soluții tehnologice capabile să anticipeze amenințările și să sprijine intervenția rapidă”, a declarat Cristian Dascălu, președintele ROTSA.

Experți NATO, ONU și specialiști din mediul de afaceri, în juriul competiției

Printre membrii juriului ediției din România se numără Horia Botiș, vicepreședinte al Grupului Consultativ Industrial al NATO (NIAG), Adrian Duță, fost general de flotilă aeriană și consilier senior pentru apărare și securitate în cadrul KPMG România, Ulpia Botezatu, președinta Subcomitetului Științific și Tehnic al Comitetului ONU pentru Utilizarea Pașnică a Spațiului Extra-atmosferic, și Aleodor Tabarcea, Engineering Manager la compania americană de tehnologie financiară Stripe.

Horia Botiș, care face parte și din Consiliul Național DIANA-NATO, evidențiază importanța complementarității dintre programele europene de inovare și mecanismele prin care Alianța Nord-Atlantică urmărește accelerarea adoptării noilor tehnologii în domeniul apărării.

„Inițiativele europene precum CASSINI joacă un rol esențial în consolidarea ecosistemului de inovare spațială și dual-use. Mentoratul și evaluarea proiectelor în cadrul CASSINI contribuie direct la creșterea rezilienței, a autonomiei strategice europene și a capacității de adoptare rapidă a tehnologiilor emergente”, a declarat Horia Botiș.

„Tehnologiile dezvoltate în mediul civil și spațial european pot și trebuie să sprijine nevoile de securitate și apărare ale Aliaților, prin testare, validare și integrare accelerată”, a adăugat acesta.

Participanții vor beneficia și de mentorat din partea unor specialiști precum Răzvan Rughiniș, de la Universitatea Politehnica din București, Diana Nițescu, fondatoarea Octagon Hub și consultant în politici cibernetice, Rareș Bișag, fondatorul Romanian Space Initiative (ROSPIN), și Andra Mihaela Bostina, de la NATO, cu expertiză în securitate și cooperare internațională.

Mentorii vor sprijini echipele inclusiv în identificarea oportunităților comerciale și în transformarea prototipurilor în produse și servicii viabile.

Printre partenerii competiției din România se numără compania națională ROMARM, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Google, Măgurele Science Park, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) și Institutul Național de Cercetare Aerospațială (INCAS).

Premii de până la 5.000 EUR și acces la acceleratoare de afaceri

Echipa clasată pe primul loc la București va primi un premiu de 2.000 EUR și va reprezenta România în finala europeană, programată pentru 2 decembrie 2026.

Cele mai bune trei proiecte dintre cele zece calificate în etapa internațională vor fi recompensate cu premii de 5.000 EUR, 3.000 EUR, respectiv 1.000 EUR. Echipele câștigătoare vor beneficia și de un program de șase luni, care include 100 de ore de mentorat pentru dezvoltarea afacerilor.

Toate echipele câștigătoare din România vor beneficia, de asemenea, de acces accelerat la programul Defender al Techcelerator și la Startup Reaktor.

Techcelerator a lansat anul acesta și programul Vanguard, un accelerator de afaceri dedicat startup-urilor din domeniile deep-tech, securitate cibernetică și reziliența infrastructurilor critice, care facilitează accesul antreprenorilor la investitori, parteneri industriali și instrumente de finanțare europene și NATO.

ROTSA organizează în România și EUDIS Defence Hackathon, competiție europeană dedicată inovatorilor care dezvoltă soluții în domeniul tehnologiilor militare și de apărare.