Un sistem inteligent de apărare aeriană a câștigat 5.000 EUR. Câștigătorii hackathon-ului EUDIS 2026, pentru soluții din domeniul tehnologiilor militare și de apărare

Un sistem inteligent de apărare aeriană care detectează și neutralizează amenințările ce zboară la altitudine joasă, dezvoltat de o echipă de români, este proiectul câștigător al celei de-a doua ediții a hackathon-ului EUDIS (European Defence Innovation Scheme), potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Evenimentul, dedicat inovației digitale cu utilizare duală – civilă și militară, s-a desfășurat simultan în opt țări europene, weekendul trecut, având ca temă principală „Apărarea spațiului aerian”. România a înregistrat cel mai mare număr de echipe inscrise în competiție, 39.

Aceasta este a doua victorie a echipei SkyHunter la hackathon-ul EUDIS.

Sistemul dezvoltat de echipă funcționează ca o rețea inteligentă de senzori și echipamente interconectate, capabilă să detecteze obiectele din aer prin camere și senzori acustici, să estimeze cu precizie traiectoria și viteza țintei și să reacționeze automat pentru neutralizarea amenințărilor. Cu ajutorul camerelor sincronizate, sistemul reconstruiește spațiul aerian în 3D, permițând identificarea și urmăririi inclusiv a dronelor foarte mici sau greu de detectat.

Echipa SkyHunter este formată din: Adrian Rotaru, Răzvan Badea, Eduard Manolescu, Andrei Ionescu Piatra, Marius Carstea, Mihail Paduraru, Horia Mitrica și Yannick Bastian.

„Hackathonul EUDIS a avut un rol foarte important în evoluția proiectului nostru. La prima ediție eram doar 3 ingineri cu o idee și multă curiozitate, iar până la a doua ediție am reușit să formăm o echipă de 9 oameni care cred în acest proiect. Discuțiile cu mentorii, atât din România cât și din alte țări europene, ne-au ajutat să înțelegem mai clar ce trebuie construit și de ce acest demers este relevant. Premiile ne-au permis să dezvoltăm primul MVP, iar oamenii pe care i-am cunoscut prin EUDIS ne-au deschis oportunități de colaborare pentru dezvoltarea, testarea și certificarea soluției noastre. Pentru noi, EUDIS nu a fost doar un hackathon, ci un pas important înainte,” declară Adrian Rotaru, cercetător științific, membru al echipei SkyHunter.

Ceilalți câștigători ai hackathon-ului

Celelalte premii au fost obținute de echipele Palladion Systems (locul II) și Solomonar Corp (locul III).

Echipa Palladion Systems, clasată pe locul II, a dezvoltat un interceptor de drone (C-UAS) accesibil, modular și rapid de produs. Drona are un design complet imprimat 3D, fără asamblare manuală, ceea ce permite fabricarea direct în apropierea zonelor de conflict, folosind micro-fabrici care pot fi instalate în doar câteva zile. Soluția include tehnologii avansate, precum camere cu inteligență artificială, fuziune de senzori și zbor semi-autonom, pentru detectarea și interceptarea mai eficientă a dronelor. Echipa este internațională, cu membri din România, Cehia, Italia și Norvegia: Christopher Randall, Mara Hutart, Jacopo Angeloni, Dan Andrei Luca și Einar Bratthal. Echipa a câștigat un premiu de 3.000 EUR + acces la programe, expunere media și conexiuni cu lideri din sectorul de apărare.

Locul III a fost adjudecat de Solomonar Corp, care a propus un sistem modern de protecție a spațiului aerian bazat pe drone interceptoare de mare viteză, capabile să detecteze, urmărească și neutralizeze rapid drone neautorizate. Membrii echipei sunt: Adrian Donca, Iosif Grünner, Eugen Moldoveanu. Echipa a câștigat un premiu de 2.000 EUR + expunere media și conexiuni cu lideri din sectorul de apărare.

Mențiuni speciale din partea juriului au primit echipele HORNET, care a propus un sistem mobil de apărare anti-drone capabil să oprească autonom roiuri de drone, X Fighter, care a prezentat o dronă tactică multifuncțională și W.A.S.P, care a dezvoltat un sistem pentru identificarea dronelor ostile și neutralizarea acestora prin interceptori.

În evaluarea proiectelor, aceștia au ținut cont de gradul de inovație, fezabilitatea tehnică și potențialul de implementare. De asemenea, au apreciat claritatea prezentării și a modului în care echipele au argumentat care este impactul soluției propuse.

În cadrul hackathon-ului EUDIS, cu suportul Techcelerator, a avut loc masa rotundă Vanguard Dual-Use, care a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, industriei de apărare, mediului academic și startup-urilor deep-tech pentru a discuta viitorul inovației dual-use în România și integrarea acesteia în ecosistemul european.

Alături de participanți ai Comisiei Europene și DG DEFIS - Directoratul General pentru Industria de Apărare și Spațiu, dialogul local s-a concentrat pe felul în care pot evolua startup-urile locale către statutul de furnizori europeni de soluții dual-use, prin colaborări cu instituții și industrie. De asemenea, s-au discutat nevoi concrete din domenii precum securitate cibernetică, infrastructură critică și apărare, alături de soluții inovatoare propuse de companii și centre de cercetare.

„Participanții care se înscriu la hackathonul EUDIS sunt invitați să aplice și pentru NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator). Primul te conectează la Uniunea Europeană, care are mai multe fonduri alocate în această direcție, dar în cadrul NATO poți să vinzi în final produsul tău către Alianța NATO. Proiectele provenite din inițiativa Uniunii Europene și cea a ROTSA sunt foarte binevenite, deoarece o parte dintre ele vor ajunge să fie achiziționate de armatele europene care fac parte din NATO. Prin urmare, aceste inițiative se completează, oferind un dublu sprijin pentru inovatorii în tehnologii cu utilizare duală,” declară Horia Răzvan-Botiș, Membru Suplinitor al Consiliului de Administrație NIF LPAC Fondul pentru Inovare NATO, mentor și jurat în cadrul hacktahonului EUDIS.

„Rezultatele acestei ediții confirmă că România are nu doar talent tehnic, ci și capacitatea de a genera soluții relevante pentru securitatea europeană. Faptul că am avut cel mai mare număr de înscrieri la nivel european și proiecte precum SkyHunter, care câștigă pentru a doua oară competiția, arată maturizarea rapidă a ecosistemului local de inovație dual-use. Prin EUDIS, și prin programe locale specializate pe dual-use, ne propunem să conectăm aceste echipe la oportunități reale de dezvoltare, finanțare și integrare în lanțurile europene de apărare,” declară Cristian Dascălu, președinte Romanian Tech Startups Association (ROTSA) și Managing Partner Accelerator, organizatorul hackathon-ului EUDIS în România.

Evenimentul a fost realizat de Romanian Tech Startups Association (ROTSA) în parteneriat cu Techcelerator, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială Elie Carafoli din București (INCAS) în calitate de gazdă, Directoratul Național de Securitate Energetică (DNSC) și producătorul român de tehnică militară Carfil, filială a ROMARM.

EUDIS este o inițiativă a Fondului European de Apărare, program care își propune să consolideze inovația digitală în domeniul apărării la nivelul UE și are un buget de aproape 7,3 miliarde EUR pentru perioada 2021–2027.