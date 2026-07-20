Apple pregătește noi modele de iPad. iPad mini și iPad Air ar urma să primească ecrane OLED

Apple pregătește actualizarea mai multor modele de iPad, printre principalele schimbări avute în vedere fiind introducerea ecranelor OLED pe tabletele iPad mini și iPad Air.

Viitorul iPad mini, cunoscut intern sub numele de cod J510, ar urma să fie lansat în luna octombrie. Principala noutate va fi ecranul OLED, însă rata de reîmprospătare ar urma să rămână la 60 Hz.

Trecerea la noul tip de ecran ar putea determina și o creștere a prețului, în condițiile în care actualul iPad mini costă aproximativ 500 de dolari.

Apple lucrează și la un nou model iPad Air, care ar urma să primească, la rândul său, ecran OLED. Până acum, această tehnologie a fost disponibilă pe tabletele iPad Pro.

Compania americană ar urma să lanseze, în primul trimestru al anului 2027, și o nouă versiune a modelului iPad de bază. Aceasta ar urma să primească un procesor mai nou și mai rapid, fără alte modificări importante.

Informațiile au fost publicate de News.ro, care citează surse Bloomberg.