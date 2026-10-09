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Apple va lansa produse noi pe 13 octombrie. Despre ce este vorba

Apple va lansa produse noi pe 13 octombrie. Despre ce este vorba
Sursă: Greg Joswiak / X
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Apple a anunţat un eveniment de lansare a unor produse noi pentru data de 13 octombrie, acesta fiind organizat sub sloganul „Welcome home”, potrivit News.ro.

Deşi nu spune exact ce produse vor fi prezentate, sloganul se potriveşte de minune cu zvonurile care vorbesc despre intrarea companiei pe piaţa de smart home.

Conform surselor citate de Bloomberg şi alte publicaţii, Apple va lansa un ecran inteligent şi noi versiuni de HomePod mini şi Apple TV 4K.

Tot atunci compania este aşteptată să prezinte şi noile dispozitive de smart home dezvoltate împreună cu LG, despre s-a aflat pe surse în urmă cu puţine zile.

Cele două companii au colaborat pentru realizarea unei serii de produse printre care se vor număra o încuietoare inteligentă, o sonerie şi un termostat, care vor funcţiona în tandem cu celelalte produse din ecosistemul companiei americane, dar vor purta logo-ul LG.

Colaborarea cu LG ar putea ajuta Apple să intre în forţă pe noua piaţă şi să-i ofere răgaz să-şi dezvolte propriile produse de acest tip în anii care vor urma.

Produsele Apple de smart home au făcut obiectul zvonurilor de mai mulţi ani, timp în care s-a vorbit despre mai multe prototipuri şi amânări.

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