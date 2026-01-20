Aplicația de livrări Glovo are un nou manager general în România

Platforma de livrări Glovo anunță marți, printr-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că are un nou manager general în România.

Bogdan Meica (foto) va ocupa funcția de manager general și va coordona operațiunile care servesc evoluției Glovo în România. „Acesta va contribui la dezvoltarea continuă a aplicației și la construirea unor colaborări solide cu partenerii, astfel încât soluțiile oferite să răspundă concret nevoilor pieței locale”, anunță Glovo.

Bogdan Meica este absolvent al London Business School și Aston Business School. Din rolul de manager general va gestiona desfășurarea proiectelor strategice care au ca direcție creșterea businessului, optimizarea proceselor și creșterea productivității, coordonând dezvoltarea serviciilor pentru utilizatorii platformei: parteneri, clienți și livratori.

Până în prezent, Bogdan Meica a gestionat extinderea segmentului de Quick commerce (Q-Commerce) și Advertising în cadrul Glovo, având responsabilitatea deplină asupra strategiei și rezultatelor financiare aferente acestor verticale. Din acest rol, Meica a supervizat trei sectoare principale din activitatea companiei: relația cu marii retaileri alimentari, cu retailerii din comerțul non-alimentar și cu magazinele specializate.

De asemenea, Bogdan Meica a coordonat divizia de Advertising din cadrul Glovo, propria soluție de retail media concepută special pentru a oferi brandurilor active în România diferite tipuri de instrumente de promovare online și offline.

„Este o onoare să preiau conducerea Glovo România. Împreună cu echipa locală, ne vom concentra pe soluții care îi ajută pe parteneri să ajungă mai eficient la consumatori și să își dezvolte afacerile, în timp ce continuăm să aducem valoare reală utilizatorilor prin servicii rapide, o ofertă diversificată și o experiență cât mai personalizată. Sunt încrezător în potențialul pieței locale și în capacitatea noastră de a dezvolta platforma având ca repere atât succesul partenerilor, cât și satisfacția utilizatorilor”, a declarat Bogdan Meica (foto), manager general Glovo România.

Bogdan Meica este un lider cu o gândire strategică solidă, formată la intersecția dintre consultanță, private equity și leadership operațional. C, aduce o abordare analitică și orientată spre impact, completată de o experiență vastă în consolidarea noilor linii de business și managementul echipelor multifuncționale.

Fondată în 2015 la Barcelona, Glovo operează în prezent în 22 de țări din Europa, Asia Centrală și Africa. În prezent, serviciul de livrări operează în peste 60 de localități românești.