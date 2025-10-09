EXCLUSIV Co-fondator Glovo: Colaborăm întotdeauna cu autoritățile fiscale. Insistăm ca firmele de curierat să respecte reglementările în vigoare

Sacha Michaud, co-fondator Glovo, a vorbit într-un interviu exclusiv pentru StartupCafe.ro, la sediul companiei din Barcelona, despre modul în care platforma colaborează cu companii partenere terțe din România. Discuția a avut loc în contextul controalelor derulate de ANAF și Inspecția Muncii asupra firmelor de curierat care operează prin aplicații de livrări similare celei lansate de operatorul spaniol.

„Colaborăm cu terțe companii de logistică care ne oferă suport în numeroase orașe în care operăm în România. În România, este o practică standard ca firme precum Glovo să lucreze cu companii de logistică terțe”, a explicat Michaud pentru StartupCafe.ro.

În alte piețe, Glovo colaborează direct cu curierii, pe un model de tip freelance. „Însă în România acest sistem funcționează bine și este destul de obișnuit. Este benefic, deoarece multe dintre aceste companii de logistică terțe își dezvoltă propriile afaceri, iar noi le putem sprijini să-și construiască businessul într-un mod eficient”, a adăugat el.

Co-fondator Glovo: „Colaborăm întotdeauna cu autoritățile fiscale. Relația directă cu curierii este gestionată prin intermediul unor terți”

Întrucât în ultimele luni, ANAF și Inspecția Muncii au început o serie de verificări asupra firmelor de curierat care colaborează cu platforme digitale de livrări, pentru a depista cazuri de muncă nedeclarată sau de neplată a contribuțiilor fiscale, am vrut și noi să aflăm cum gestionează Glovo această situație.

Întrebat dacă Glovo colaborează cu autoritățile fiscale din România pentru a detecta munca nedeclarată în rândul angajaților companiilor partenere, Sacha Michaud, co-fondatorul platformei, a explicat că relația directă cu curierii este gestionată prin intermediul firmelor terțe și că responsabilitatea respectării obligațiilor fiscale revine acestora.

„Întotdeauna colaborăm direct cu autoritățile fiscale sau cu orice alte autorități locale în cadrul Glovo. Relația directă cu curierii este gestionată prin intermediul unor terți. Ceea ce facem este că, în cazul în care suntem informați despre posibile nereguli, insistăm ca aceste companii terțe să respecte reglementările în vigoare. Practic, avem un rol de informare și de impulsionare, astfel încât aceste companii terțe să poată funcționa eficient și să fie la zi cu taxele. Din păcate, nu putem fi direct responsabili pentru acest aspect, deoarece nu avem o relație contractuală directă între noi și lucrători”, a declarat el pentru StartupCafe.ro.

Sacha Michaud spune că Glovo poate furniza autorităților fiscale „date generale privind volumul (n.r. comenzilor), dar datele individuale trebuie furnizate de compania terță, care este cea care are acces la acestea”.

Glovo și Delivery Hero în România

În România, Delivery Hero a operat inițial prin platforma de livrari Foodpanda. În 2021, compania germană a vândut business-ul Foodpanda din România (firma Foodpanda Ro SRL) către spaniolii de la Glovo. În paralel, Delivery Hero a preluat treptat Glovo, iar în 2022 germanii au ajuns să dețină 94% din compania spaniolă.

În 2024, Glovo România (GlovoappRO SRL) a avut venituri totale de 535,15 milioane lei, în creștere cu 22% față de anul 2023, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor. De asemenea, firma a raportat profit de 26,19 milioane lei, aproape dublu față de anul 2023. În schimb, firma românească a Glovo și-a redus numărul de salariați proprii de la 151 de oameni în 2023 la 126 de angajați în 2024.

Glovo mai operează în România și prin firma Glovo Infrastructure Services SRL, deținută direct de GlovoappRO SRL, subsidiara românească a operatorului spaniol de livrări intermediate prin aplicație. Înființată în anul 2021, Glovo Infrastructure Services SRL are ca obiect de activitate „Comertul cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet”. Practic, prin această firmă sunt gestionate magazinele proprii Glovo, acele dark stores, din care aplicația face livrări ultra-rapide.

În anul 2023, Glovo Infrastructure Services SRL a avut 30 de angajați. Firma a făcut venituri de 85,7 milioane de lei, dar a ieșit pe pierderi de 31,7 milioane de lei, conform datelor de la Finanțe.

Fondat în anul 2015, la Barcelona, de Oscar Pierre și Sacha Michaud, Glovo a pătruns în România din anul 2018. În prezent, serviciul de livrări operează în peste 60 de localități românești.

Aplicația a strâns până acum finanțări totale în valoare de 900 milioane EUR, conform datelor prezentate de co-fondatorul Oscar Pierre în cadrul evenimentului de la Barcelona ce a avut loc zilele trecute.

Pe piața din România, Glovo se luptă cu aplicații ca Wolt (fosta Tazz) și Bolt Food.

