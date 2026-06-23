Apel de servicii: 1,3 milioane EUR, mobilizate pentru transformarea digitală a instituțiilor publice din Regiunea Nord-Est

Hub-ul european de inovare digitală Digital Innovation Zone (DIZ) lansează primul apel de servicii suport dedicat „Transformării digitale a instituțiilor publice din Regiunea Nord-Est”, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Oportunitatea se adresează exclusiv entităților publice care desfășoară activități fără caracter economic, în județele regiunii și care doresc să își modernizeze procesele administrative prin soluții digitale.

Toate serviciile incluse în acest apel sunt 100% subvenționate prin programul european și național eDIH-DIZ 2.0, fiind acordate pe principiul „primul venit, primul servit”.

Apelul vizează o gamă largă de instituții din sectorul public din Nord-Estul României, printre care:

Administrația Publică Locală (APL): Primării și consilii județene;

Primării și consilii județene; Sănătate: Spitale și instituții publice de sănătate;

Spitale și instituții publice de sănătate; Educație și Cultură: Școli, universități și instituții culturale publice;

Școli, universități și instituții culturale publice; Alte organisme: Servicii publice deconcentrate și agenții publice.

Instituțiile selectate vor avea acces la servicii unice, structurate în cataloage dedicate sectorului public, precum:

Evaluarea maturității digitale: diagnostic aprofundat al nivelului actual de digitalizare și al riscurilor, ca bază pentru toate deciziile ulterioare;

diagnostic aprofundat al nivelului actual de digitalizare și al riscurilor, ca bază pentru toate deciziile ulterioare; Servicii de testare de soluții digitale și tehnologii noi care permit testarea înainte de a investi în anumite tehnologii avansate;

de soluții digitale și tehnologii noi care permit testarea înainte de a investi în anumite tehnologii avansate; Strategii de transformare digitală: planuri concrete, etapizate, pentru modernizarea serviciilor publice, aliniate la prioritățile europene și naționale;

planuri concrete, etapizate, pentru modernizarea serviciilor publice, aliniate la prioritățile europene și naționale; Cursuri, programe și workshop ‑uri specializate: dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților (de la alfabetizare digitală până la AI, securitate cibernetică sau guvernanță digitală);

dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților (de la alfabetizare digitală până la AI, securitate cibernetică sau guvernanță digitală); Servicii suport pentru acces la finanțare: sprijin în identificarea oportunităților de finanțare și acces la parteneriate internaționale;

sprijin în identificarea oportunităților de finanțare și acces la parteneriate internaționale; Servicii de ecosistem: conectare la comunitatea DIZ, matchmaking cu furnizori de soluții, misiuni de inovare și whitepapers tematice pentru fundamentarea deciziilor.

„Digitalizarea este despre tehnologie, dar și despre oameni și despre calitatea serviciilor de care beneficiază comunitatea. Prin acest apel, vom susține 22 instituții publice din Regiunea Nord cu servicii suport de minim 1,3 mil EURO, oferite de partenerii consorțiului eDIH DIZ 2.0. Impactul pe care îl urmărim după perioada de colaborarea cu aceste instituții este însă mult mai mare; estimăm peste 20.000 cetățeni care vor utiliza servicii publice mai sigure și mai digitalizate, vor interacționa cu funcționari publici, personal medical sau cadre didactice pregătite pentru secolul Inteligenței Artificiale sau vor dezvolta împreună cu acestea programe de impact la nivelul comunității”, a declarat Cristina Baghiu, Coordonator Digital Innovation Zone EDIH.

Ghidul de selecție și accesare a serviciilor, cataloagele dedicate sectorului public și anexele necesare înscrierii sunt disponibile AICI.

Instituțiile interesate sunt încurajate să consulte documentația și să transmită solicitările din timp, locurile fiind limitate de bugetul alocat apelului.

Digital Innovation Zone este hub-ul european de inovare digitală recunoscut oficial, ce reunește parteneri din mediul academic, privat și public cu scopul de a asigura transformarea digitală a instituțiilor publice și creșterea capacității inovative a IMM-urilor din Regiunea Nord-Est a României. Hub-ul este specializat în tehnologii avansate, precum Inteligența Artificială, Cybersecurity, XR/VR, Digital Twins, Quantum Computing, IoT, etc.