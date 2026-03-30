Apel pentru experți în inovare: proiect european pentru colaborări cu IMM-uri

Experții în inovare din România și din Europa pot aplica la un nou apel european lansat în cadrul proiectului CR.EU.IN. HERITAGE, inițiativă care vizează implicarea specialiștilor în dezvoltarea de proiecte dedicate patrimoniului cultural, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Apelul se adresează profesioniștilor din inovare, tehnologie și business, dar și consultanților, organizațiilor de suport și centrelor de cercetare care pot contribui la dezvoltarea unor soluții inovatoare, digitale și sustenabile.

Specialiștii selectați vor colabora cu IMM-uri din mai multe țări și vor lucra în contexte internaționale, contribuind direct la dezvoltarea unor proiecte europene.

Ce presupune apelul

Rolul experților este de a aduce expertiză tehnică, know-how și perspectivă strategică în proiecte, sprijinind IMM-urile în dezvoltarea de produse, servicii și modele de business inovatoare în zona patrimoniului cultural.

Proiectele vizate includ inițiative interdisciplinare, care combină domenii precum tehnologia, cultura, turismul sau economia creativă.

Cine poate aplica și ce tipuri de proiecte sunt vizate

Pot aplica atât persoane fizice, cât și organizații cu experiență relevantă în inovare și colaborare cu IMM-uri.

Printre domeniile și activitățile vizate se numără:

digitalizarea patrimoniului și utilizarea tehnologiilor emergente

dezvoltarea de produse și servicii inovatoare

optimizarea proceselor și a modelelor de business

colaborări între sectoare precum cultural, tech, turism sau industrii creative

Sunt încurajați să aplice experții care au experiență în proiecte europene sau în procese de inovare aplicată.

Cei interesați pot consulta detaliile apelului și aplica online. În România, proiectul este reprezentat de organizația OpenHub, care sprijină accesul IMM-urilor și al experților la oportunități europene și facilitează parteneriate internaționale.

CR.EU.IN. HERITAGE este un proiect finanțat prin programul european SMP-COSME-2024-CLUSTER, având ca obiectiv stimularea inovării și colaborării transsectoriale în domeniul patrimoniului cultural.