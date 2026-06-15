O nouă platformă românească de tranzacții cu imobiliare și auto încearcă să obțină finanțări de 750.000 EUR de la investitori, după mai puțin de 1 an de la înființare

Doi antreprenori români au lansat, în august 2025, un site de anunțuri de vânzare-cumpărare auto și imobiliare, iar acum încearcă să strângă finanțări de 750.000 de euro de la investitorii de pe platforma de crowdfunding SeedBlink.

Startup-ul PEMARKET.ro susține că ar fi ajuns la 1 milion de vizite lunar, peste 10.000 de anunțuri active verificate și mai mult de 50 de parteneri din România, într-o piață pe care fondatorii platformei, Marius Nanu și Cătălin Rusu, o consideră fragmentată.

O platformă pentru mașini și locuințe

În prezent, un cumpărător care caută o mașină sau o locuință ajunge, de regulă, să folosească mai multe platforme, să gestioneze conturi separate și să plătească tarife diferite pentru fiecare serviciu, potrivit companiei.

În acest context, Marius Nanu și Cătălin Rusu au lansat PEMARKET.ro, o platformă care reunește anunțurile auto și imobiliare într-un singur ecosistem digital. Utilizatorii pot accesa serviciile printr-un singur cont, indiferent dacă sunt interesați de achiziția unui autoturism sau a unei proprietăți.

Anunțurile sunt verificate înainte de publicare, iar ofertele sunt distribuite și pe rețelele sociale

Compania susține că fiecare anunț este verificat înainte de a deveni vizibil pe platformă.

De asemenea, anunțurile publicate de dealeri sunt distribuite pe Facebook, Instagram și TikTok, iar platforma oferă aplicații dedicate pentru Android și iOS, cu funcții precum căutare avansată pe hartă, alerte personalizate și mesagerie integrată între utilizatori și dealeri auto sau agenți imobiliari.

Startup-ul susține că a ajuns la 1 milion de vizite lunar și peste 10.000 de anunțuri active

Lansată în august 2025, platforma susține că ar fi ajuns la aproximativ 1 milion de vizite lunare și peste 10.000 de anunțuri active verificate.

PEMARKET.ro colaborează cu peste 50 de parteneri din România, printre care PRO Motors, Brady Auto Center, RE/MAX DaVinci și Keller Williams.

Cine sunt fondatorii startup-ului

Marius Nanu, fondator și CEO al PEMARKET.ro, a fondat și operat anterior PRIMECASA Limited, o agenție imobiliară cu operațiuni în zone precum Chelsea, Knightsbridge și Mayfair, în Marea Britanie. Acesta a ieșit din business în 2021 și ulterior a revenit în România pentru a dezvolta noua platformă.

Cătălin Rusu, cofondator al startup-ului și fondator al agenției Koolab, a lucrat de-a lungul timpului cu companii precum MultiversX, RebelDot, Kronospan și Wiren. În cadrul PEMARKET.ro, acesta coordonează dezvoltarea platformei, a aplicațiilor și a identității vizuale.

„Piața este dominată de un grup care operează trei platforme separate, cu taxe în creștere și fără presiune reală de inovare. Noi am construit alternativa: curată, verificată, unificată. Iar acum suntem pregătiți să o scalăm", a declarat Marius Nanu, fondator și CEO al PEMARKET.ro.

Runda de finanțare: 750.000 EUR

Compania a deschis o rundă Pre-Seed de 750.000 de euro, structurată sub forma unui instrument SAFE (Simple Agreement for Future Equity - Acord Simplificat pentru Acțiuni Viitoare), cu un discount de 20% la următoarea rundă de finanțare.

Potrivit startup-ului, fondurile vor fi folosite pentru extinderea echipei, campanii de marketing și accelerarea creșterii, cu obiectivul atingerii profitabilității operaționale în 2027.

Pe termen mediu, compania vizează 215 parteneri plătitori, 80.000 de anunțuri active și 5 milioane de vizite lunare, urmând ca ulterior să analizeze extinderea în Elveția.

Startup-ul este prezent și în programul SeedBlink Startup Spotlight, unde își prezintă proiectul în fața comunității de investitori.





