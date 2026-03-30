Antreprenor IT clujean care și-a vândut firma: „Programatorii erau ZEI. La fiecare 6 luni, cereau mărire de salariu. Azi, AI-ul a dat skill-uri de ZEU și taximetristului care îi plimba de la și până la birou”

Un antreprenor IT clujean, cunoscut pentru afacerile sale din domeniul dezvoltării de soluții pentru comerț online, s-a văzut nevoit să-și vândă firma în urmă cu 10 ani, pentru că nu mai făcea față pretențiilor angajaților, dar acum el crede că tehnologiile de inteligență artificială (AI) oferă oricui posibilitatea să scrie programe de calculator.

Încă din studenție, Sandu Băbășan a construit afaceri. Una dintre firmele la care a pus umărul este MindMagnet, o companie de dezvoltare de software din Cluj. Timp de 7 ani a muncit la acest business, iar în perioada 2016-2018 el și asociatul său, Vlad Stănescu, au vândut afacerea către o companie IT mai mare, PitechPlus.

Un deceniu mai târziu, Sandu Băbășan a povestit, pe LinkedIn, cum a ajuns să renunțe la firma care dezvolta soluții de e-commerce pe platforma Magento.

„Să vă zic de ce. (UN NARATIV DESPRE IT-ul CLUJEAN)” – și-a început el explicațiile, acum.

„Pe vremea respectivă, programatorii erau ZEI! Front-end developerii erau SEMIZEI. Iar fără un designer bun, nu avea sens să exiști. La fiecare 6 luni, cereau mărire de salariu. Pentru că așa făceau companiile de IT. Dacă nu te supuneai contextului, plecau. Dacă îi creșteai doar la unu, aflau toți. Not good. Lunar, 2-3 colegi cereau adeverință de salariu pentru un credit. Un nou imobil. Nu primul. Câteodată al 3-lea” – a rememorat antreprenorul clujean.

Pe lângă cerințele salariale, Băbășan povestește că a făcut tot posibilul să creeze și condiții de lucru cât mai bune la birou, pentru programatorii din echipa sa.

„Pe atunci finalizasem modesta sală de sport. Office cu 22 de birouri mici. Nu ne mai plăceau open space-urile pentru că tăiau creativitatea. Așa avea și concurența. Aveam deja sala de jocuri. Și curte. Și parcare. Și priveliște peste oraș. Și contract cu o firmă de taxi, ca să decontăm transportul până la și de la birou, acasă. Așa avea și concurența. Făceam 2 teambuildinguri. În anii mai răi, doar unul pe an. Concurența făcea tot două. Dar mai făceau o ieșire pe lună la Fabrica de Bere. La aripioare picante. Și party de Crăciun. Și Revelion. Ne-am făcut abonament la terenul de fotbal. Și echipamente. Așa avea și concurența”.

Și tot așa…

„Până într-o zi, când un senior semizeu a venit în birou: Sandu, mă mut la concurență. AU PISCINĂ LA BIROU”.

Cam acolo cerințele angajaților au atins o limită.

„Dragilor, în clipa aia, am deschis Piața de la A la Z să caut un teren în proximitate ca să fac o baltă de pescuit, ciubăr și bazin OLIMPIC. Man, noi aveam profit cam 18%. O companie în UK, una în DE și una în RO. Expunere pe 3 clienți mari. Dacă trebuia, făceam și un centru de echitație ca să am parte de ZEI și SEMIZEI. Dar BAZIN LA BIROU... nu aveam talent la înot. Am decis cu Vlad să vindem. Toți colegii ne erau prieteni. Ne erau dragi. Ne sunt dragi și acum. Dar condițiile erau vitrege pentru talentul nostru de a înota în ape atât de absurde”, a mai povestit Sandu Băbășan.

În prezent, însă, odată cu avansul instrumentelor de programare cu inteligență artificială, ca Lovable sau Cursor, Băbășan crede că oricine poate scrie cod foarte simplu.

„Azi, AI-ul a închis BAZINUL concurenței. Azi, AI-ul a dat skill-uri de ZEU și taximetristului care îi plimba de la și până la birou. Nu mi-a părut rău că am vândut. Mi-a părut rău că fostul meu coleg nu a înotat în BAZINUL faimos, pentru că NU SE CUVINE SĂ FACI ASTA. LA BIROU. ȘI pentru că nici el nu știa să înoate. IT-ul clujean a fost delicios și ABSURD” – a concluzionat antreprenorul clujean.