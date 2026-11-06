Angajații din ANAF amenință cu proteste din ianuarie 2027: „Nu cerem privilegii. Cerem respect pentru profesia care asigură veniturile statului”, spune SindFISC

Sindicatul Național Finanțe Publice (SindFISC), care reprezintă angajații din ANAF și Ministerul Finanțelor, amenință cu proteste din ianuarie 2027 dacă Guvernul nu prezintă până la 31 decembrie un calendar pentru adoptarea Statutului profesional al personalului din finanțele publice, independent de calendarul noii legi a salarizării.

„Fără un calendar concret până la 31 decembrie, SindFISC va declanșa acțiuni de protest începând din ianuarie 2027. Dacă până la 31 decembrie 2026 Guvernul nu prezintă un calendar concret pentru adoptarea Statutului profesional și nu inițiază un dialog social real, SindFISC va demara acțiuni de protest, în condițiile legii”, transmite Nicolae-Liviu Toader, președintele SindFISC printr-un comunicat de presă.

Acțiunile, avertizează SindFISC, vor începe cu pichetarea Ministerului Finanțelor și a sediului ANAF și vor putea continua cu forme de protest extinse, stabilite împreună cu membrii organizației.

SindFISC susține că amânarea adoptării Statutului profesional și a unei grile distincte de salarizare pentru angajații din finanțele publice „a devenit o problemă de stabilitate, eficiență și integritate instituțională”.

„Statul cere integritate, dar amână protecția celor care îi asigură veniturile. Lipsa statutului profesional vulnerabilizează ANAF!”, spune Sindicatul Național Finanțe Publice.

Ce solicită angajații din ANAF și Ministerul Finanțelor:

„Un stat care pretinde eficiență în combaterea evaziunii fiscale, dar ignoră protecția și stabilitatea profesională a propriilor angajați, își slăbește singur capacitatea de a colecta veniturile publice.

Consecințele nu îi afectează doar pe angajații din finanțele publice, ci întreaga societate. O administrație fiscală vulnerabilă înseamnă o capacitate redusă de combatere a evaziunii, presiuni suplimentare asupra contribuabililor corecți și riscuri pentru finanțarea serviciilor publice.

În cadrul discuțiilor din 2 noiembrie 2026, desfășurate la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, reprezentanților sindicali li s-a comunicat că nu sunt prevăzute măsuri legislative privind salarizarea până la sfârșitul anului 2026, iar baza de date necesară elaborării noii legi ar urma să fie finalizată abia în martie 2027.

Pentru angajații din finanțele publice, această nouă amânare înseamnă continuarea incertitudinii, menținerea salariilor înghețate și absența unei perspective profesionale clare.

Statutul profesional nu este un privilegiu. Este o investiție în integritatea statului.

SindFISC consideră că adoptarea Statutului profesional nu trebuie condiționată de finalizarea noii legi a salarizării.

Statutul poate reglementa, independent de eventualele majorări salariale, drepturile, obligațiile, incompatibilitățile, protecția profesională, regulile de conduită și garanțiile necesare exercitării atribuțiilor în condiții de independență și responsabilitate.

SindFISC solicită recunoașterea și reglementarea profesiei de FINANȚIST, printr-un cadru profesional comun, care să respecte particularitățile activităților de inspecție fiscală, antifraudă, colectare, executare silită, trezorerie, vamă și ale structurilor suport.

Finanțistul nu este un simplu funcționar public. Este profesionistul care contribuie direct la asigurarea resurselor fără de care statul nu poate funcționa.

Funcționarii din finanțele publice trebuie să beneficieze de garanții reale împotriva presiunilor, intimidărilor și ingerințelor nelegitime în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Protecția profesională nu înseamnă impunitate, ci posibilitatea de a aplica legea independent, fără teama unor consecințe abuzive.

SindFISC a transmis deja Ministerului Finanțelor un proiect de statut inspirat din legislația unui stat membru al Uniunii Europene.

Soluția există. Proiectul există. Ceea ce lipsește este decizia politică.

Corupția se sancționează. Dar integritatea trebuie și protejată.

Cazurile de presupusă corupție semnalate recent în spațiul public, inclusiv cele care vizează funcționari cu atribuții de control fiscal, readuc în atenție necesitatea consolidării mecanismelor de prevenție, control și protecție instituțională.

SindFISC condamnă fără echivoc orice faptă de corupție, respectă prezumția de nevinovăție și respinge categoric stigmatizarea miilor de angajați onești care își îndeplinesc atribuțiile cu profesionalism și responsabilitate, în condiții tot mai dificile.

Nu salariul mic justifică faptele de corupție și nu statutul profesional garantează integritatea. Dar un sistem care nu își protejează angajații, nu le oferă perspective de carieră și nu le recunoaște responsabilitățile creează vulnerabilități pe care statul nu își poate permite să le ignore.

Combaterea corupției nu poate însemna exclusiv anchete și sancțiuni. Ea presupune și prevenție, reguli clare, protecție împotriva presiunilor externe și responsabilitate instituțională.

Nu putem cere funcționarilor fiscali să apere interesele financiare ale statului, fără ca statul să le asigure, la rândul său, protecția profesională, independența și respectul cuvenit responsabilităților pe care le exercită.

SindFISC solicită Guvernului:

1. Adoptarea cu prioritate a Statutului profesional al personalului din finanțele publice, independent de calendarul noii legi a salarizării, cu instituirea unor garanții efective de protecție profesională.

2. Instituirea unei grile de salarizare distincte, care să reflecte complexitatea activității, riscurile și responsabilitățile specifice personalului din finanțele publice.

3. Asumarea publică a unui calendar legislativ ferm și inițierea consultărilor efective cu sindicatele reprezentative, pentru identificarea și adoptarea soluțiilor necesare.

Fără un calendar concret până la 31 decembrie, SindFISC va declanșa acțiuni de protest începând din ianuarie 2027

Dacă până la 31 decembrie 2026 Guvernul nu prezintă un calendar concret pentru adoptarea Statutului profesional și nu inițiază un dialog social real, SindFISC va demara acțiuni de protest, în condițiile legii.

Acestea vor începe cu pichetarea Ministerului Finanțelor și a sediului ANAF și vor putea continua cu forme de protest extinse, stabilite împreună cu membrii organizației.

Nu cerem privilegii. Cerem respect pentru profesia care asigură veniturile statului.

Nu poți cere performanță fără stabilitate, integritate fără protecție și responsabilitate fără recunoaștere profesională.

Guvernul trebuie să înțeleagă că amânarea la nesfârșit a acestor măsuri nu mai este o soluție. Este parte a problemei.

Un stat puternic are nevoie de o administrație fiscală puternică. Iar o administrație fiscală puternică nu poate exista fără profesioniști respectați, protejați și remunerați corespunzător”.