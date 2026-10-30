Angajarea muncitorilor străini în România: Platforma WorkinRomania se redeschide, iar lista meseriilor deficitare se extinde cu peste 100 de noi ocupații

Platforma WorkinRomania, utilizată pentru angajarea lucrătorilor din afara Uniunii Europene, ar urma să redevină complet funcțională până pe 15 noiembrie 2026, după mai multe săptămâni de blocaj. Totodată, lista meseriilor deficitare pentru care angajatorii pot recruta muncitori străini va fi extinsă cu peste 100 de ocupații, de la 289 la aproape 400, potrivit Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM).

Decizia vine în urma discuțiilor dintre reprezentanții patronatului și Ministerul Muncii, care au convenit asupra unei soluții legislative și tehnice pentru reluarea procedurilor de recrutare.

Conform PIFM, implementarea soluției a început deja, iar platforma ar trebui să fie complet operațională cel târziu la jumătatea lunii noiembrie.

Reluarea activității este importantă pentru angajatorii din construcții, HoReCa, producție și servicii, care au întâmpinat dificultăți în recrutarea personalului din afara Uniunii Europene.

Aproape 400 de meserii pentru care firmele vor putea aduce muncitori străini

Pentru deblocarea situației, Ministerul Muncii urmează să emită două ordine de ministru. Primul va modifica metodologia de stabilire a ocupațiilor deficitare, iar al doilea va aproba noua listă a acestora.

Numărul ocupațiilor incluse pe listă va crește de la 289 la aproape 400, ceea ce va permite angajatorilor să recruteze lucrători străini pentru o gamă mai largă de posturi.

O altă modificare anunțată vizează procedura de actualizare a listei. Potrivit patronatului, termenul pentru introducerea unor noi profesii, la cerere, va fi redus la zece zile.

Romulus Badea, președintele PIFM

„Libertatea economică a angajatorilor nu mai este la fel de îngrădită. Extinderea listei meseriilor deficitare le oferă mai multe opțiuni și le acordă libertatea necesară pentru a aduce resursa umană de care economia românească are atâta nevoie. Am semnalat deschis această problemă, iar Ministerul Muncii a reacționat prompt, simplificând procedura. Vorbim despre un proces mai puțin birocratic și considerabil mai rapid. De asemenea, redeschiderea platformei până pe 15 noiembrie le oferă muncitorilor șanse reale de a intra în legalitate”, a declarat Romulus Badea, președintele PIFM.

De ce a fost blocată platforma WorkinRomania

Platforma a devenit parțial nefuncțională în septembrie 2026, după ce Curtea de Apel București a suspendat executarea Ordinului nr. 1073/2026, prin care Ministerul Muncii aprobase lista ocupațiilor deficitare.

Decizia instanței a fost pronunțată la 10 septembrie, în urma unei acțiuni introduse chiar de Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă.

Ulterior, Inspectoratul General pentru Imigrări a dezactivat temporar mai multe funcționalități ale platformei, inclusiv înregistrarea și autorizarea angajatorilor, precum și depunerea cererilor pentru vizele de lungă ședere în scop de angajare.

Instituția a precizat că măsura nu a fost cauzată de o defecțiune tehnică, ci de necesitatea aplicării hotărârii judecătorești.

Blocajul a afectat procedurile de recrutare și a creat dificultăți inclusiv pentru lucrătorii străini care încercau să își reglementeze situația în România.

Potrivit unei evaluări publicate anterior de PIFM, pierderile economice asociate blocajului depășiseră 49 de milioane de lei până la 20 octombrie 2026. Patronatul avertiza că 3.666 de lucrători străini riscau să nu își poată reglementa situația în termenul prevăzut de lege.

Patronatul cere noi modificări ale legislației privind muncitorii străini

Deși consideră reluarea funcționării platformei un progres, PIFM susține că mai multe prevederi din OUG 32/2026, actul normativ care reglementează accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România, trebuie modificate în Parlament.

Una dintre principalele solicitări vizează eliminarea răspunderii angajatorilor și agențiilor de recrutare pentru faptele unor terți, prevedere considerată disproporționată de reprezentanții patronatului.

Organizația mai solicită ajustarea dispozițiilor tranzitorii și includerea ocupațiilor din Grupa Majoră 2 a Clasificării Ocupațiilor din România, categorie care cuprinde specialiști în diverse domenii de activitate și care, potrivit PIFM, nu este inclusă în extinderea anunțată.

„Considerăm că acesta este un succes parțial. Mergem mai departe în Parlament pentru că ne dorim o lege corectă și coerentă. Trebuie revizuită de urgență răspunderea disproporționată pentru faptele terților și ajustate normele tranzitorii din OUG 32, astfel încât să garantăm principii de drept sănătoase și o aplicare practică fără sincope”, a mai declarat Romulus Badea.

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă reprezintă agențiile și angajatorii implicați în recrutarea și integrarea lucrătorilor străini în România.