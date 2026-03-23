Analiză eToro: Bitcoin pierde teren sub 70.000 de dolari, în timp ce SUA redesenează regulile jocului pentru cripto

Bitcoin se tranzacționează acum la aproximativ 69.000 de dolari. Criptomoneda a revenit sub pragul psihologic de 70.000 de dolari, după ce săptămâna trecută atinsese un maxim de 76.000 de dolari, pe fondul unor factori macroeconomici care au afectat apetitul pentru risc al investitorilor, se arată într-o analiză transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.

Potrivit analistului cripto al platformei de investiții eToro, Simon Peters, declinul a fost declanșat în principal de datele peste așteptări privind indicele prețurilor de producție (PPI) din SUA. Acestea au alimentat temerile privind persistența inflației și au redus probabilitatea unor relaxări monetare pe termen scurt.

În paralel, declarațiile președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, au întărit acest sentiment negativ. Tonul său mai agresiv privind menținerea unor dobânzi ridicate, dar și riscurile inflaționiste generate de creșterea prețului petrolului, au contribuit la corecțiile din piață.

Dobânzi ridicate mai mult timp: risc pentru cripto

Piețele anticipează acum că Rezerva Federală ar putea menține dobânzile neschimbate până în 2027. Totuși, un scenariu alternativ – alimentat de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de scumpirea energiei – ar putea aduce chiar noi majorări de dobândă.

Un astfel de context nu este favorabil criptoactivelor. Istoric, perioadele de înăsprire a condițiilor financiare au dus la scăderi ale activelor speculative, inclusiv bitcoin.

Moment cheie: posibilă adoptare a Legii CLARITY

În același timp, piața urmărește îndeaproape evoluțiile legislative din SUA. Există speculații tot mai puternice privind un acord pentru promovarea Legii CLARITY, care vizează structura pieței cripto.

Propunerea ar limita randamentele pentru deținerile pasive de stablecoins, dar ar permite câștiguri din activități precum plăți, transferuri sau tranzacționare. Scopul este protejarea sistemului bancar tradițional, fără a bloca inovația.

Dacă va fi adoptată, legea ar putea reprezenta un catalizator major pentru piața cripto, după luni de incertitudine legislativă.

Cele mai afectate: memecoins cu volatilitate ridicată

Activele cu risc ridicat au resimțit cel mai puternic corecția.

Memecoins precum $TRUMP, $PEPE și $PENGU au înregistrat scăderi de până la 20% într-o singură săptămână, reflectând sensibilitatea ridicată a acestora la schimbările de sentiment din piață.

Aceste active au un coeficient beta mai mare decât restul pieței cripto, ceea ce înseamnă că amplifică atât creșterile, cât și scăderile.

SUA schimbă regulile: cripto devine „marfă digitală”

Unul dintre cele mai importante evenimente ale săptămânii a fost publicarea unui nou cadru de clasificare a criptoactivelor de către SEC și CFTC.

Documentul stabilește că majoritatea criptoactivelor importante – inclusiv bitcoin, ethereum, solana și XRP – sunt considerate mărfuri digitale, nu valori mobiliare.

În total, 16 active au fost incluse în această categorie, ceea ce le plasează în principal sub jurisdicția CFTC.

Noua clasificare ar putea accelera aprobarea ETF-urilor spot pe cripto, ceea ce ar deschide calea pentru intrări semnificative de capital instituțional în piață.

Mișcare istorică: S&P 500 ajunge pe blockchain

În zona finanțelor descentralizate, S&P Dow Jones Indices a acordat licență companiei Trade[XYZ] pentru utilizarea indicelui S&P 500 în contracte perpetue pe blockchain-ul Hyperliquid.

Este pentru prima dată când investitorii din afara SUA pot obține expunere cu levier la S&P 500 printr-un produs digital nativ, disponibil non-stop, pe o platformă descentralizată.

Tokenul $HYPE, asociat ecosistemului Hyperliquid, a crescut cu 6% după anunț și are un avans de peste 55% de la începutul anului – o performanță net superioară față de bitcoin și ethereum.

Concluzie

Piața cripto traversează o perioadă de ajustare pe termen scurt, influențată de factori macroeconomici și de politica monetară din SUA. Cu toate acestea, evoluțiile legislative și inovațiile din zona DeFi indică un potențial semnificativ pe termen mediu și lung.

Investitorii rămân atenți la direcția dobânzilor, dar și la posibilele catalizatoare pozitive venite din reglementare și adopție instituțională.