Înscrieri 2026: Microfinanțare și mentorat pentru idei românești de inovație socială

Tinerii din România care vor să transforme o idee cu impact social într-un startup sau proiect concret se pot înscrie în ediția 2026 a programului Social Impact Award, care oferă mentorat, workshopuri, incubare și microfinanțare pentru afaceri aflate la început de drum, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Programul este deja punctul de plecare pentru startup-uri românești precum Eldie, aplicația bazată pe inteligență artificială care ajută seniorii cu probleme cognitive și care a atras finanțare inclusiv de la Johnson & Johnson.

Program internațional pentru tinerii care vor să lanseze startup-uri sociale

Social Impact Award este un program internațional dedicat tinerilor care dezvoltă proiecte și afaceri cu impact social. Programul este prezent în 29 de țări și se adresează persoanelor cu vârste între 15 și 30 de ani.

În România, programul este organizat de Asociația The Social Incubator și include workshopuri, mentorat 1-la-1, bootcampuri și sesiuni de incubare pentru echipele selectate.

Participanții pot intra într-un program gratuit de dezvoltare a ideilor, iar cele mai bune proiecte primesc și finanțare. Astfel, 12 echipe vor intra în etapa de incubare, iar 4 dintre acestea vor câștiga premii în bani și acces la summitul internațional Social Impact Award.

Organizatorii spun că se pot înscrie atât idei aflate în fază incipientă, cât și startup-uri deja lansate, dacă nu au atras finanțări externe mai mari de 6.000 EUR.

Startup-ul românesc cu AI pentru seniori care a trecut prin program

Printre exemplele promovate de organizatori se află Eldie, startup-ul fondat de Teofil Sturzoiu, care dezvoltă o aplicație bazată pe inteligență artificială și jocuri validate științific pentru încetinirea degradării cognitive la persoanele de peste 65 de ani.

Aplicația este testată în prezent în cămine de seniori din București și a câștigat Hackathon4Health, obținând și finanțare din partea companiei Johnson & Johnson.

Potrivit organizatorilor Social Impact Award România, Teofil Sturzoiu nu avea experiență în antreprenoriat atunci când a intrat în program.

„Avea o idee și curajul să o testeze. Exact asta căutăm și acum”, transmit reprezentanții programului.

Înscrierile pentru ediția Social Impact Award 2026 sunt deschise până pe 12 iunie 2026.

Cei interesați se pot înscrie pe platforma oficială: Social Impact Award România – aplicații

Mai multe informații despre program sunt disponibile pe site-ul oficial: Social Impact Award România


