Google grupează noi funcții cu inteligență artificială sub brandul Gemini Intelligence

Google a anunţat Gemini Intelligence, un brand sub care compania va grupa cele mai avansate funcţii de inteligenţă artificială pe care le dezvoltă, potrivit News.ro.

Conform Google, Gemini Intelligence „aduce ce este mai bun din Gemini pe cele mai avansate dispozitive cu Android”, ceea ce pare să însemne că funcţiile acestui brand sunt rezervate pentru flagship-uri.

Printre funcţiile noului brand (care, întâmplător, aduce cu Apple Intelligence) se numără automatizarea sarcinilor, o facilitate care există deja pe unele dintre smartphone-urile Pixel şi Samsung Galaxy, permiţând anumitor aplicaţii să realizeze diverse sarcini în locul utilizatorilor.

Dacă până acum automatizarea sarcinilor s-a limitat la comenzi de mâncare şi maşini, domeniul de utilizare al acesteia va fi extins în curând, promite gigantul american.

Dintr-o captură de ecran cu o simplă listă de cumpărături, Gemini va seta un coş de cumpărături într-un magazin online, gata să fie comandat, spune Google.

O noutate interesantă este Create My Widget. Utilizatorii vor putea cere AI-ului să creeze widget-uri conform propriilor criterii, folosind limbajul natural.

Funcţiile de AI ale browser-ului Chrome vor ajunge în curând şi pe versiunea de Android a acestuia, permiţând utilizatorilor să comunice cu Gemini direct în browser.

Acestea şi alte facilităţi de inteligenţă artificială ce vor fi adăugate sub brandul Gemini Intelligence vor deveni disponibile pe unele dintre flagship-urile cu Android în lunile ce vor urma.