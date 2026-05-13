Wallachia eHub vrea să transforme România într-o rețea de „fortărețe” regionale de securitate cibernetică: propunere pentru un model național de huburi cyber

România are strategii, directive europene și obligații tot mai dure în materie de securitate cibernetică, dar încă duce lipsă de infrastructură regională capabilă să transforme teoria în competențe reale și reziliență economică, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. În acest context, Wallachia eHub vine cu o propunere care țintește direct una dintre cele mai mari vulnerabilități ale digitalizării locale: lipsa unui ecosistem funcțional care să lege educația, companiile și administrația publică în jurul competențelor cyber.



Modelul propus de Wallachia eHub a fost prezentat în cadrul dialogului strategic „Romania Cyber Skills & Education Dialogue”, organizat pe 7 mai de Centrul Național de Coordonare în materie de Securitate Cibernetică (NCC-RO), la Palatul Parlamentului.

Wallachia eHub: România are nevoie de infrastructuri regionale, nu doar de strategii cyber

În cadrul dezbaterilor, reprezentanții Wallachia eHub au susținut că European Digital Innovation Hubs (EDIH) pot deveni infrastructura-cheie prin care România să accelereze pregătirea în domeniul securității cibernetice și implementarea cerințelor europene NIS2 și Cyber Resilience Act.

Potrivit organizației, experiența acumulată recent la Rennes Cyber Week 2025, unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate securității cibernetice, arată că modelele eficiente funcționează prin colaborarea directă dintre universități, companii, administrație și centre de inovare digitală.

„Experiența europeană demonstrează că securitatea cibernetică eficientă se construiește prin colaborare între universități, companii, administrație și centre de inovare digitală. EDIH-urile pot transforma reglementările europene complexe în soluții concrete, accesibile și aplicabile direct în economie și educație. România nu mai are nevoie doar de strategii cyber, ci de infrastructuri regionale capabile să transforme competențele în reziliență economică”, a declarat Costin Lianu, președintele consorțiului Wallachia eHub și coordonatorul proiectului WEH2.0.

Planul Wallachia eHub: de la simulări anti-phishing la laboratoare „test before invest”

În cadrul grupului de lucru, Wallachia eHub a propus mai multe direcții concrete pentru dezvoltarea unui model național de „hub regional de competențe”.

Printre acestea se află dezvoltarea unor programe de instruire și reskilling dedicate IMM-urilor și administrației publice, cu accent pe conformitatea NIS2 și reziliența operațională.

O altă propunere vizează crearea unor medii de testare de tip „test before invest”, unde companiile și instituțiile să poată evalua vulnerabilitățile și valida soluțiile digitale înainte de investiții.

Wallachia eHub propune și lansarea unor module educaționale „Cyber-Ready” pentru licee și universități, cu simulări practice privind phishing-ul, deepfake-urile și securitatea datelor. În paralel, organizația susține organizarea de vizite și activități practice în infrastructuri de tip SOC (Security Operations Center), pentru familiarizarea elevilor și studenților cu procese reale de răspuns la incidente cibernetice.

Modelul include și sesiuni dedicate formării profesorilor în domeniul competențelor digitale și al securității cibernetice.

Voucher pentru specialiști cyber: propunerea de program pilot

Wallachia eHub a mai propus inițierea unui program pilot de certificare prin vouchere, care să conecteze infrastructura EDIH, universitățile și companiile interesate de formarea rapidă a specialiștilor în securitate cibernetică.

Inițiativa face parte din direcțiile asumate prin proiectul „Wallachia eHub 2.0”, axat pe accelerarea transformării digitale și dezvoltarea competențelor avansate în domenii precum securitatea cibernetică, inteligența artificială și digitalizarea IMM-urilor.

Potrivit organizației, implicarea în astfel de inițiative naționale și europene urmărește consolidarea rolului Wallachia eHub ca actor regional în conectarea politicilor europene de digitalizare cu nevoile concrete ale organizațiilor din România.

Wallachia eHub funcționează ca Centru European de Inovare Digitală (EDIH) și oferă IMM-urilor și autorităților publice servicii de testare tehnologică, consultanță și formare în competențe digitale și securitate cibernetică.






















