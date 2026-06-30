ANAF „valorifică informațiile” din platformele online de închiriere a locuințelor în regim hotelier. Dobânzi și penalități de întârziere la plata taxelor

ANAF precizează, marți, într-o informare oficială, că valorifică informațiile declarate prin platformele online de închirieri în regim hotelier și avertizează asupra dobânzilor și penalităților pe care le percepe de la proprietarii care întârzie cu plata taxelor pe veniturile obținute din „închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuințe proprietate personală”.

Se apropie festivalurile Electric Castle și Untold, iar acum Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj, din cadrul ANAF, a publicat o informare pentru proprietarii care mai fac un ban din închirierea camerelor din locuințe, în scop turistic.

„Având în vedere afluxul turistic determinat de evenimentele estivale ce se desfășoară în județul Cluj în lunile iulie și august 2026, reamintim contribuabililor care închiriază pe termen scurt camere situate în locuințe proprietate personală că au obligația să completeze și să păstreze fișa de ocupare a capacității de cazare, astfel încât să rezulte perioada de ocupare a camerei, precum și datele de identificare ale persoanei/persoanelor care a/au ocupat-o” - avertizează ANAF Cluj.

De asemenea, există pentru acești contribuabili și obligația de a ține Registrul de evidență fiscală, care trebuie completat în partea referitoare la venituri, conform Fiscului.

Acestea vor sta la baza întocmirii Declarației unice (D212) privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, care se va depune la organul fiscal competent până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor din cazări, respectiv 25 mai 2027 pentru venitul realizat în anul 2026.

În plus, ANAF precizează că operatorii de platforme online (site-uri de rezervări, aplicații de servicii, marketplace-uri etc.) au obligația depunerii anuale a formularului F7000, până la data de 31 ianuarie a anului următor celui de raportare, respectiv 31 ianuarie 2027 pentru anul 2026.

„Aceste date vor fi centralizate de organul fiscal în vederea valorificării informațiilor declarate prin platformele online”, subliniază ANAF Cluj.

Amenzi, dobânzi și penalități de întârziere la plata taxelor

Potrivit Fiscului, nerespectarea obligațiilor legale de declarare/plată a veniturilor poate atrage sancțiuni fiscale, contravenționale sau penale, după caz:

Nedeclararea și nedepunerea de către persoanele fizice, la termenele prevăzute de lege, a declarațiilor de venit, precum și a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Pentru neachitarea la termenul de scadență de către contribuabil a obligațiilor fiscale principale, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, se datorează dobânzi în cotă de 0,02%, iar nivelul penalității de întârziere este de 0,01%, care nu se aplică la obligațiile fiscale principale pentru care se datorează penalitate de nedeclarare.

Pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere.

De asemenea, Legea nr. 241/2005 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale reglementează și sancționează fapte care întrunesc elementele constitutive caracteristice infracțiunilor de evaziune fiscală, mai atrage atenția ANAF Cluj.

Cadru legal aplicabil:

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 381/2026 din 24 martie 2026 pentru aprobarea modelului, conținutului și modalității de gestionare a formularului „Fișa de ocupare a capacității de cazare”;

Legea nr. 241/2005 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.