ANAF ține în septembrie 2025 seminare online despre noile modificări fiscale privind CASS, veniturile din meditații și altele

ANAF a publicat și lista seminarelor online ce vor fi organizate în luna septembrie 2025 și la care se pot înscrie deja contribuabilii, temele fiind unele de actualitate: de la modificările aduse Codului Fiscal cu privire la contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), la înregistrarea fiscală a persoanelor fizice și tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații și altele.

Vor fi organizate 8 webinare, iar înscrierile se fac AICI, până la ora începerii, în limita locurilor disponibile.

Iată lista seminarelor online ANAF în luna septembrie 2025:

Modificări aduse Codului Fiscal cu privire la contribuția de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare - Joi, 11 septembrie, ora 11.00; Impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice din activităţi agricole și declararea lor în declarația unică (formular 212) - Miercuri, 17 septembrie, ora 10.00; Implicații fiscale pentru persoanele fizice care desfășoară activități ca prestatori casnici (Legea 111/2022), zilieri (Legea 52/2011) sau cu contract de antrepriză (Legea 287/2009) - Joi, 18 septembrie, ora 10.00; Modificări aduse Codului fiscal privind impozitul pe venit și contribuția de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare - Marți, 23 septembrie, ora 12.00; Tratamentul fiscal şi modul de declarare a veniturilor realizate de persoanele fizice din prestarea activităţilor de asistenţă medicală/stomatologică - Miercuri, 24 septembrie, ora 10.00; Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice. Modificări ulterioare înregistrării fiscale - Joi, 25 septembrie, ora 10.00; Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate în particular de persoanele fizice - Vineri, 26 septembrie, ora 9.30; Înregistrarea contractelor de locațiune și declararea venitului obținut din cedarea folosinței bunurilor - Marți, 30 septembrie, ora 10.00.

La un seminar care durează două ore pot participa maximum 500 de persoane.