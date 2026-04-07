ANAF: Proiect 2026 pentru actualizarea Formularului 112 – Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate 

Formularul 112 - Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate urmează să fie actualizat, potrivit unui proiect de Ordin comun al ANAF, Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Actualizarea formularului 112 este necesară după modificările aduse de OUG nr. 89/2025 - „trenuleț” și de OUG nr. 8/2026 - Pachetul de relansare economică și stimulare a investițiilor.

Prin OUG nr. 89/2025 - „trenuleț” au fost introduse unele dispoziții referitoare la veniturile din salarii şi asimilate salariilor, în situația în care nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile.

Astfel, au fost preluate dispozițiile referitoare la măsura „300 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă” prevăzute în anul 2025 de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2024, care se aplică pentru suma de 300 lei/lună din veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2026.

Aceleași dispoziții se aplică pentru suma de 200 lei/lună, din veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente perioadei 1 iulie - 31 decembrie 2026.

Pentru suma de 300 lei pe lună, respectiv 200 lei pe lună din veniturile din salarii şi asimilate salariilor, nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii.

În același timp, prin art.VII din aceeași OUG trenuleț au fost aduse modificări articolului 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât contribuabilii să nu mai fie obligaţi să recalculeze indemnizaţiile pentru concedii medicale şi să depună declarații 112 rectificative pentru lunile anterioare. Dispozițiile intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2026.

Totodată, prin OUG nr. 8/2026 au fost aduse modificări care vizează categoriile de venituri care nu reprezintă venit impozabil în înţelesul impozitului pe venit, în conformitate cu prevederile art.76 alin.(4^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, este necesară actualizarea modelului și conținutului Formularului 112 - Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

Potrivit proiectului de ordin comun al ANAF, CNPP, CNAS și ANOFM este nevoie de următoarele modificări:

Modificarea Anexei nr. 1.2 „Anexa asigurat” din formular, prin:

înlocuirea sintagmei „Suma de 300 lei/lună, netaxabilă, conform art. LXVI alin.(1), (3) sau suma diminuată conform alin.(4) al aceluiași articol din OUG nr.156/2024” cu sintagma „Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. III alin.(1), (3) sau suma diminuată conform alin.(4) al aceluiași articol din OUG nr.89/2025”;

actualizarea veniturilor care nu reprezintă venit impozabil în înţelesul impozitului pe venit, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii, care se declară în Secțiunea E.3. „Date detaliate privind impozitul pe venit și unele contribuții sociale obligatorii”;

2. Actualizarea Nomenclatorului „Tip asigurat” prin redenumirea tipurilor de asigurați cu valorile 1.11.2 și 1.11.3., în conformitate cu prevederile art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.89/2025.

3. Modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare a formularului 112.

Prevederile se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii iulie 2026.

