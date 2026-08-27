ANAF lansează aplicații pentru firme: Se verifică datele din declarația D406, SAF-T prin comparație cu decontul de TVA D300

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, două noi aplicații gratuite prin care contribuabilii pot verifica datele raportate prin declarația D406, SAF-T.

Prin aceste instrumente, contribuabilii vor putea compara informațiile din SAF-T cu cele din decontul de TVA D300, înainte de depunerea declarațiilor.

Aplicatia pentru verificarea declaratiei D406 SAFT îi ajută pe contribuabili să verifice dacă datele din declarația D406 sunt corecte și complete, înainte de depunere. Astfel, erorile pot fi observate și remediate mai rapid, iar riscul de a primi ulterior notificări de neconformitate se reduce.

Aplicația de evaluare a informațiilor declarate prin D406 în șablon D300 permite completarea unui formular de verificare asemănător decontului de TVA, pe baza datelor din SAF-T. În acest fel, contribuabilii pot vedea mai clar dacă informațiile raportate prin D406 corespund cu cele declarate prin D300.

Aplicațiile și documentația necesară pot fi descărcate de pe portalul ANAF, din secțiunea dedicată SAF-T (instrumentele 6 și 7).

Impactul acestor instrumente este unul semnificativ: din cele aproximativ 870.000 de societăți care au obligația depunerii SAF-T, circa 580.000 – aproape 67% – depun și decontul de TVA și vor putea astfel să identifice din timp eventualele neconcordanțe dintre raportări și să le corecteze înainte de depunere.

„Cele două aplicații îi ajută pe contribuabili să descopere și să corecteze eventualele greșeli înainte de a trimite declarația SAF-T către ANAF. Astfel, scade riscul ca o simplă eroare să ducă la probleme de conformare sau sancțiuni, iar ANAF primește date mai corecte și își poate concentra verificările asupra situațiilor care prezintă cu adevărat un risc fiscal” - susține ANAF.

Aplicațiile au fost dezvoltate după ce, în etapa pilot, au fost identificate situații în care datele transmise conțineau erori sau neconcordanțe, a precizat ANAF. Prin verificarea acestora din timp, contribuabilii pot corecta eventualele diferențe înainte de transmiterea declarațiilor către Fisc.

„Ne dorim ca aceste aplicații să fie un sprijin real pentru contribuabili: ușor de folosit, gratuite și utile în activitatea de zi cu zi. Verificările se fac pe calculatorul propriu al utilizatorului, iar datele nu sunt transmise către A.N.A.F. în această etapă. Prin aceste instrumente, contribuabilii pot identifica și corecta din timp eventualele erori, înainte ca acestea să genereze dificultăți în îndeplinirea obligațiilor fiscale. În același timp, urmărim să încurajăm conformarea voluntară și să oferim contribuabililor soluții practice, care să simplifice interacțiunea cu administrația fiscală.” a declarat președintele ANAF, Adrian Nica.

Aplicațiile și documentația necesară pot fi descărcate de pe portalul ANAF, din secțiunea dedicată SAF-T:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/saf_t.htm .

În perioada septembrie-noiembrie 2026, aplicațiile vor fi în testare. „De aceea, feedbackul contribuabililor este foarte important. ANAF își dorește să îmbunătățească aceste instrumente împreună cu utilizatorii, astfel încât aplicațiile să fie cât mai clare, utile și funcționale”, mai afirmă Fiscul.

Observațiile, propunerile sau sesizările privind eventuale erori pot fi transmise la adresa de e-mail: saft@anaf.ro .