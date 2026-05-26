Șefă din ANAF: Încă un pas spre eliminarea Declarației 300. Aplicațiile care vor precompleta Decontul de TVA, lansate în curând

Programul pilot lansat de ANAF pentru verificarea consistenței datelor raportate prin SAF-T intră într-o nouă etapă: în următoarele săptămâni, Fiscul va lansa două aplicații prin care contribuabilii își vor putea verifica singuri informațiile raportate.

Scopul este precompletarea automată a Decontului de TVA (D300) pe baza informațiilor din SAF-T și, ulterior, eliminarea completă a acestei declarații, a declarat Magdalena Grădinaru, Director General al Unității de Management al Informației (UMI) din cadrul ANAF, în podcastul PwC Tax Talks.

StartupCafe.ro a scris anterior despre acest program pilot al ANAF.

Programul pilot, anunțat oficial de ANAF în octombrie 2025, are ca obiectiv implementarea unui mecanism de verificare a consistenței datelor declarate prin D406, prin comparare cu informațiile din D300 și D301.

34 de contribuabili din diverse industrii – construcții, bănci, energie, asigurări sau comerț – s-au înrolat deja voluntar în proiect, pe baza unei invitații și a unui chestionar de acord transmise de ANAF.

Pentru antreprenorii din România noutatea constă în modul granular de lucru, respectiv faptul că inconsistențele dintre D406 și D300 vor fi analizate la nivelul fiecărui rând din Decontul de TVA, nu doar la nivel de totaluri, potrivit PwC.

Ca parte a programului pilot, ANAF va lansa două aplicații care vor permite contribuabililor să facă propriile verificări și teste privind acuratețea raportărilor. Utilizarea celor două aplicații de un număr cât mai mare de contribuabili va permite ANAF să evalueze eficiența și acuratețea acestora, esențiale pentru o viitoare eliminare a Declarației 300.

ANAF recomandă contribuabililor care vor identifica diferențe să depună declarații rectificative.

Programul Pilot are drept calendar de lucru perioada decembrie 2025 - august 2026.

Alte informații privind acest proiect:

Inconsistențele dintre D406 și D300 sunt analizate la nivel granular, și anume la nivelul fiecărui rând din Decontul de TVA, iar nu doar la nivelul poziției finale de TVA (de plată sau de rambursare).

ANAF intenționează ca, foarte curând, să pună la dispoziția tuturor contribuabililor o aplicație stand-alone pentru verificarea celor 11 teste de consistență asupra datelor din SAF-T, publicate în august 2024. Astfel, verificarea se va putea face automat, în timp real, de către contribuabili.

Un al doilea demers îl reprezintă punerea la dispoziție, într-o primă fază doar pentru contribuabilii care fac parte din Programul Pilot, a unei alte aplicații pentru precompletarea Decontului D300 pe baza datelor din SAF-T, astfel încât contribuabilii să se poată autoevalua cu privire la acuratețea mapărilor de TVA din fișierul SAF-T depus periodic (lunar sau trimestrial).

După testarea aplicației de către contribuabilii care fac parte din Programul Pilot, ANAF va efectua o evaluare, iar aplicația va deveni publică pentru toți contribuabilii.

Conform PwC, eliminarea Decontului D300 se va întâmpla abia după ce aplicațiile se vor dovedi a fi larg utilizate și bine calibrate, fără a exista la acest moment un orizont de timp bine definit.

---

Citește și: