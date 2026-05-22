Redirecționarea a 3,5% din impozit către ONG: Luni, 25 mai, termen pentru depunerea Formularului 230

Salariații din România care nu au completat Formularul 230 pentru a redirecționa până la 3,5% din impozitul pe venit către ONG-uri sau unități de cult pot lua o decizie până luni, 25 mai.

Redirecționarea nu este obligatorie, ci o opțiune prin care salariații pot susține un ONG sau o unitate de cult la alegere.

„Contribuabilii persoane fizice care au realizat în anul 2025 venituri din salarii și asimilate salariilor, că pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor pentru susținerea entităților nonprofit sau a unităților de cult, prin completarea Formularului 230 - Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, până luni 25 mai 2026, inclusiv, sub sancțiunea decăderii”, potrivit Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Ialomița.

Formularul poate fi obținut gratuit, de la sediile ANAF sau accesând site-ul Fiscului astfel:

a) secțiunea „Asistență contribuabili”, subsecțiunea „Declararea obligațiilor fiscale”, rubrica „Toate formularele, cu explicații”;

b) formularul PDF inteligent - secțiunea „Servicii online”, subsecțiunea „Descărcare declarații electronice”, rubrica „Descărcare declarații electronice”.

Formularul 230 - Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat se completează și se depune astfel:

prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual, secțiunea Depunere Declarație unică și alte formulare SPV-PF accesând linkul: https://formularespv-pf.anaf.ro/;

prin portalul e-guvernare;

direct la registratura organului fiscal competent (în raza căruia contribuabilul își are domiciliul), în nume propriu;

prin poștă cu confirmare de primire;

sau se poate opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiara sumei.

Entitatea nonprofit/unitatea de cult care primește cereri de la contribuabili are obligația de a transmite la organul fiscal competent doar prin mijloace electronice de transmitere la distanță, formularul „Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230”.