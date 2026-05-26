Închirieri pe locuințe pe AirBNB, Booking și alte platforme: „Vorbim de fișa digitală de cazare, de fiscalitate, de siguranța cetățenilor” – ministrul Turismului, Irineu Darău

Din 20 mai 2026, se aplică inclusiv în România regulamentul european privind obligațiile de înregistrare la Ministerul Turismului a unităților de cazare listate pe AirBNB, Booking sau alte platforme online, a subliniat, marți, ministrul Irineu Darău, care a menționat că, în paralel, ministerul intenționează să construiască un „complex informatic”, care să cuprindă „fișa digitală de cazare” și care să aibă legătură și cu fiscalizarea câștigurilor obținute de proprietarii care închiriază locuințe în regim hotelier.

„De la 20 mai, regulamentul european este efectiv, se aplică. Se aplică atât operatorilor sau persoanelor care oferă spre închiriere, cât și marilor site-uri de închirieri. E atât de simplu: noi avem regim de clasificare, este legal, avem toate procedurile în curs, la Ministerul Turismului, vin și acum operatori care nu erau înregistrați să se înregistreze și ne asigurăm că procesăm în timp util”, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, chestionat de StartupCafe.

„Într-adevăr, lucrăm cu maximă celeritate la o nouă actualizare a legislației, astfel încât să facilităm această înregistrare. În ce sens? Să decuplăm puțin obținerea acelui număr și să clarificăm ce înseamnă alinerea calitativă la standardele din turism. La asta lucrăm. Ar trebui să fie și o aplicație. Ne gândim și la fișa digitală de cazare și vrem să facem acest mic complex informatic într-un mod integrat, care să servească mai multor instituții, pentru a atunci când vorbim de fișa digitală de cazare - care are legătură cu partea de înregistrare și cu marile platforme - vorbim și de fiscalitate, și de siguranța cetățenilor și de statistici utile pentru turism”, a mai spus Irineu Darău.

El crede că până la finalul anului 2026 va fi clarificată legislația în domeniu.

„Este un plan al nostru, mai durează câteva luni, dar avem ca țintă fermă ca în acest an să lămurim și partea de legislație și partea de aplicații. Acum facem planul și vedem cu ce instituții ne putem ajuta pentru implementare”, a precizat ministrul Darău.

Așa cum am explicat anterior pe StartupCafe.ro, piața închirierilor pe termen scurt prin platforme precum Airbnb și Booking a intrat într-o nouă etapă de reglementare, odată cu aplicarea, din 20 mai 2026, a normelor europene privind transparența și raportarea activităților de cazare. În România, schimbările îi vizează inclusiv pe proprietarii care desfășoară activitatea pe persoană fizică, pe CNP, fără PFA sau firmă.

Concret, este vorba despre Regulamentul european 2024/1028, care obligă România să implementeze un sistem de înregistrare cu număr unic pentru unitățile de cazare sau gazde. Printre altele, România și alte state membre UE trebuie să înființeze și un punct unic de înregistrare digital pentru a primi date despre activitatea gazdelor de la platformele online.