UPDATE ANAF, cu ochii pe comerțul online: Aproape 230 de firme verificate. Ce a descoperit Fiscul

Antifrauda ANAF a lansat o acțiune împotriva evaziunii fiscale din comerțul online, care a vizat activitatea a aproape 230 de firme nerezidente în România ce au vândut bunuri local, fără a plăti TVA.

UPDATE: Potrivit Profit.ro, platforma cu sute de firme în cazul cărora Antifrauda a inițiat acțiunea de verificare, pe motiv că nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale, este eMAG. Firmele sunt din afara României, dar înregistrate în UE.

eMAG nu este supusă verificărilor fiscale, responsabilitatea nerespectării obligațiilor fiscale aparținând firmelor care vând prin intermediul său. Ca atare, reprezentanții eMAG au declarat pentru Profit.ro că nu au primit nicio notificare din partea ANAF referitoare la acest control.

---

Știrea inițială:

„Ca urmare a verificărilor, DGAF a constatat că în perioada 2022 - iunie 2025, un număr de 227 de entități, înregistrate fiscal în UE, au comercializat bunuri prin intermediul unei platforme locale de comerț electronic către clienți din România, în valoare totală de peste 200 de milioane de lei (226.788.998 de lei)”, se arată într-un comunicat al Fiscului.

Acțiunea Antifraudei a vizat firmele care nu s-au aliniat la legislația fiscală. Livrările efectuate de aceste firme se încadrează în categoria ”vânzărilor la distanță”, pentru care plafonul de 10.000 de euro (echivalentul a 46.337 de lei pentru România) a fost depășit, ceea ce înseamnă că aceste entități ar fi trebuit să se înregistreze în scopuri de TVA sau să utilizeze sistemul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță (One Stop Shop).

Potrivit Codului Fiscal, locul livrării se consideră a fi în România, iar firmele care efectuează livrările de bunuri sunt responsabile cu plata TVA.

În urma interogării bazelor de date, acțiunea a relevat că niciuna dintre entitățile verificate nu era înregistrată în scopuri de TVA în România și nici nu a folosit sistemul One-Stop-Shop.

În urma controalelor, Antifrauda a emis, până la data de 22 august 2025, Decizii de instituire a măsurilor asigurătorii pentru 219 entități, pentru o sumă totală de peste 40,4 milioane lei.

Totodată, au fost indisponibilizate și instituite sechestre asigurătorii pentru bunuri în valoare de peste 25,6 milioane lei.

De asemenea, a fost încasată în contul de garanții suma de 8,65 milioane de lei. Celelalte opt entități sunt în diferite stadii de verificare, existând situații particulare care sunt tratate punctual.